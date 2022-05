Entitats socials demanen fer un gest "extraordinàriament normal" i marcar 'X Solidària' en la Renda

L'objectiu és aconseguir que el 38 per cent de les persones que presenten la seua declaració a la Comunitat Valenciana sense marcar la casella 106, ho facen i poder destinar així 14,5 milions d'euros més a projectes socials essencials per a alleujar la crisi, segons han informat en un comunicat les organitzacions que participen en la iniciativa.

La Plataforma del Tercer Sector d'Acció Social de la Comunitat Valenciana (PTSCV) i la Coordinadora Valenciana d'ONGD (CVONGD), organitzadores de la campanya, han assenyalat la importància de realitzar aquest gest, que "no costa res al contribuent, perquè ni paga més ni li retornaran menys", per a afrontar les conseqüències de la pandèmia de covid-19.

Les ONG asseguren que el 29,3% de la població a la Comunitat Valenciana es troba en risc de pobresa i/o exclusió, mentre el 13,4% està en situació de pobresa severa.

A més, la campanya recorda que l'11,5% de la població valenciana pateix privació material severa, i la quantitat de persones que, per tant, no poden accedir als consums més bàsics es va incrementar el passat any en un 140% per la pandèmia.