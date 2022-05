El contratenor Jakub Józef Orlinski clausura el cicle 'Les Arts és Lied'

Intèrpret carismàtic i d'impecable i elegant línia de cant, el jove Jakub Józef Orlinski (Varsòvia, 1990) s'ha convertit, en temps rècord, en una de les estreles amb major projecció del panorama líric internacional, destaca el coliseu en un comunicat.

Paladí de la nova generació de contratenores, amb el seu primer àlbum d'àries, 'Anima Sacra', va ser guardonat amb el Premi Gramophone en la categoria d'artista jove en 2019 i l''Opus Klassik', mentre que el seu disc 'Facce d'amore' com el millor registre en els International Opera Awards. Recentment, ha presentat el seu tercer àlbum, 'Anima Aeterna'.

El cotitzat cantant, convidat per teatres com el Metropolitan de Nova York i el Covent Garden de Londres, pot presumir també d'atraure nous públics i de penjar el cartell de 'no hi ha entrades' en auditoris i sales de concert d'Europa i els Estats Units.

En la seua primera actuació a Les Arts, Jakub Józef Orlinski oferirà una selecció de peces d'autors barrocs com Purcell i Händel, a més de pàgines de compositors polonesos del segle XIX acompanyat al piano per Michal Biel.

El sol·licitat artista és, a més, una reconeguda estrela en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials amb milers de seguidors, que veneren tant la seua genialitat com contratenor com el seu indubtable talent com a ballarí de 'break dance'.

Les Arts recorda que les localitats per al cicle de 'Lied', que acull la Sala Principal, tenen un preu que oscil·la entre 10 i 40 euros.