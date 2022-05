El buen tiempo que por fin ha llegado y los planes al aire libre ocupan casi todos tus pensamientos. No te preocupes: nos pasa exactamente lo mismo. Nos apetece estrenar ya las nuevas adquisiciones para nuestra terraza y el modelito swimwear por el que hemos apostado este año. Pero, además, en 20deCompras queremos ponerte aún más fácil la tarea de dar con los mejores descuentos y promociones para que esto no te quite tiempo de tus planes primaverales.

Dyson... ¡por 300 euros! Esta semana, la lista de los chollos la encabeza el ahorro de hasta 120 euros que puedes conseguir en Dyson... ¡llevándote a casa una de sus aspiradoras con luz láser más deseadas! Eso sí, aunque es un descuentazo, el precio final es de 569 euros, escapándose del presupuesto de muchos. Pero, ¿y si te decimos que hay un modelo por solo 300? Es la V8 Absolute+, ¡y te va a encantar!

Unos cascos bluetooth por 19 euros. Entre las ofertas de sonido con las que nos suele sorprender Amazon está esta de Homscam, una de las marcas más conocidas dentro del marketplace. Ahora, puedes llevarte sus auriculares bluetooth con 35 horas de autonomía (con el estuche de carga) y más de 24.000 valoraciones... ¡por menos de 19 euros!

¡Necesito el bronceador de Freshly! Qué tiene esta marca de cosmética española que no para de triunfar entre los usuarios... ¡pues desde 20deCompras lo sabemos! Además de que la mayoría de sus productos tienen formulaciones casi al 100% naturales, de vez en cuando nos sorprender con rebajas de las que quitan el hipo. ¿O no te lo parece llevarte su bronceador más famoso por 22 euros?

Renueva tu móvil por menos de 200 euros. PcComponentes está celebrando sus Días Naranjas con ofertones tan interesantes como este: el Xiaomi Redmi Note 9 Pro que, de costar 269 euros, ahora puede ser nuestro por 179. ¡Y merece la pena! Cámara cuádruple, potente, rápido, con escáner incluido y una memoria de 64 GB.

La airfryer de Cecotec, ¡rebajada! Es el modelo más sencillo de Cecotec, pero no por ello una inversión deficiente. Tiene una capacidad de 1,5 litros, cocina hasta 400 gramos de un ingrediente de una sola vez, posee función de horno y temporizador de media hora.

Un smartwatch de Samsung, ¡170 euros más barato! El Corte Inglés se ha sumado a la celebración de la Semana de Internet con interesantes descuentos, sobre todo en tecnología. Sirva de ejemplo este reloj inteligente de Samsung que incluso monitoriza el índice de grasa corporal que está rebajado un 40%.

Menos de 50 euros para una pistola de masaje. Estos dispositivos se han popularizado por ofrecer masajes profundos que activen la circulación y relajen los músculos. Este modelo, con seis cabezales intercambiables y 30 niveles de velocidad, está rebajado casi un 20% en Amazon.

Recetas de pasta... ¡en un solo plato! Con un 20% de descuento, este gadget de Lékué puede ser de gran ayuda para aquellos que necesitan sacar adelante recetas en cuestión de minutos. Solo tienes que añadir todos los ingredientes...¡y al microondas!

¡A por la BB Cream favorita de Amazon! A caballo entre una crema hidratante y una base de maquillaje, estos cosméticos se han convertido en unos de los más buscados por sus efectos naturales pero cubrientes. Esta de Garnier, con SPF 50, no solo es la más vendido de Amazon, ¡está rebajada un 18%!

Una mosquitera magnética para puertas. Como lo lees: para que su instalación sea sencilla y, desde el primer instante, podamos disfrutar de sus beneficios, esta mosquitera incluye un sistema de barras magnéticas para adaptarse a la puerta. Esta primavera, ¡no será la de las picaduras!

