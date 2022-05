Fira València treballa en deu nous certàmens per a 2022 i 2023

Aquestes noves cites s'estan desenvolupant "de diferents formes" i "hi ha algunes que s'acceleraran al costat d'unes altres ja existents", ha avançat Fira València en un comunicat.

És el cas d'Univers Tech, que naix en el si d'Expojove com un espai d'oci digital i que té vocació de convertir-se en una fira independent. El mateix ocorre amb Eco Chemical Solutions, que arranca amb identitat pròpia i que se celebrarà al costat d'Ecofira. En la mateixa línia, s'està preparant el Saló de l'Equipament i Disseny Urbà que tindrà lloc al setembre dins d'Iberflora.

Unes altres fires naixen ja com a esdeveniments independents, com és el cas de la Fira dels Esports d'Aventura, la celebració de la qual està prevista per al mes de desembre i Ecofood, Saló Professional de la Producció Agroalimentària Ecològica, que se celebrarà al març de 2023.

Hi ha altres cinc projectes en desenvolupament amb diferent grau de maduresa amb diverses temàtiques: gastronomia, artesania, turisme i patrimoni cultural, promoció de productes agrícoles, solucions tecnològiques per a les empreses i formació.

El director general de Fira València, Enrique Soto, ha comentat que a més del llançament de noves fires, la institució realitzarà una reflexió estratègica sobre els seus certàmens fonamentals per a orientar-los de la forma més adequada a les necessitats d'expositors i visitants. Unes necessitats, ha dit, "que clarament han canviat amb la pandèmia".

Soto també ha anunciat que es treballarà per a augmentar la captació d'esdeveniments externs i en la diversificació de les fonts d'ingressos mitjançant la comercialització de servicis de producció i muntatge per a les administracions públiques, per a altres recintes i per a organitzadors privats que operen tant a Fira València com fora d'ella.

Per a completar l'acció comercial, Soto ha explicat que Fira València reforçarà l'aposta per la transformació digital i l'anàlisi de dades com a motors de canvi i d'aportació de valor als clients.