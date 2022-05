Peppa Pig protagoniza la colección de zapatillas de Reebok (¡con rebaja!) que se va a convertir en la favorita de tus hijos

Let it go fue la banda sonora de muchos hogares con niños desde el momento en el que Frozen llegara a nuestras vidas. Le ha seguido en popularidad y admiración por los más pequeños Encanto, una de las últimas propuestas de Disney. Pero si hay un personaje que les ha acompañado desde edades tempranas ese ha sido Peppa Pig. Dado la sencillez de los dibujos animados que protagoniza esta pequeña cerdita, son muchos los niños que han caído rendidos ante las historias de Peppa, George, Papá Pig, Mamá Pig y el resto de personajes. Y por todos los padres es sabido que, cuando a los pequeños les gusta una serie o uno de sus protagonistas, este pasa a forma parte de todos los aspectos de su vida.

Desde los juguetes con los que pasan horas divirtiéndose hasta los libros con cuyas historias caen rendidos al llegar la noche, todo está protagonizado por sus personajes favoritos. La moda infantil también se sirve de estos gustos de los más pequeños para crear prendas que enamoren a los niños... ¡y a las que los padres no puedan resistirse! Y ese es el caso de la propuesta que en 20deCompras hemos encontrado en Reebok: la firma deportiva ha lanzado una colección de zapatillas (¡muy cómodas!) inspirada en los dibujos animados de Peppa Pig. Y hay para todos los gustos, desde los diseños más coloridos hasta los que añaden discretamente a algunos de los personajes de la ficción.

Este es el caso del modelo Royal Classic Jogger 3, en el que Peppa aparece en la lengüeta de la zapatilla y en la parte posterior junto con otros personajes. Son perfectas para niños más mayores, ya que disponen de un cierre con cordones y un velcro adicional para ofrecer un extra de sujeción durante todo el día. Además, este modelo está rebajado un 20% y de costar 45 euros, ahora puede ser nuestro por 36.

Zapatillas Royal Classic Jogger 3, de la colección de Peppa Pig, de Reebok. Reebok

Pensadas para más pequeños, las Club C Slip-On IV están elaboradas con tela y disponen de un cierre de velcro oculto que ofrece una gran facilidad a la hora de calzarse y una sujeción adecuada. Los gráficos de Peppa Pig en este modelo son más llamativos, con algunos de los iconos de la serie a todo color repartidos por las zapatillas.

Zapatillas Club C Slip-On IV de la colección de Peppa Pig de Rebook. Reebok

Y si tu pequeño está tan fascinado por los dinosaurios como George, el hermano de Peppa Pig, no va a querer quitarse nunca el modelo Complete CLN 2. De colores brillantes y divertidos, con las escamas de estos seres prehistóricos en la parte trasera y con cierre de velcro para mayor comodidad. ¿Qué más se puede pedir? ¡Que esté rebajada un 20%, como es el caso!

Zapatillas Complete CLM 2 de la colección de Peppa Pig de Rebook. Reebok

