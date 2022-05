Algo más del 70% de lo españoles vería con buenos ojos que gobierne la lista más votada en caso de que ningún partido político supere el listón de la mayoría absoluta en las próximas elecciones y no quiera, o no pueda, tejer alianzas con otras agrupaciones para formar un gobierno. Dicha mayoría, empero, no se reparte a partes iguales entre los votantes de todo signo político, siendo los más afines al Partido Popular los que defienden con mayor vehemencia la propuesta (89%) y los seguidores de Unidas Podemos, quienes son menos partidarios a utilizarla (44%).

Así lo refleja el último barómetro sobre cuestiones de actualidad, elaborado por el CIS del 26 al 29 del pasado abril a través de una consulta a 2.357 personas. El sondeo pregunta a los votantes de cada partido político en las elecciones de 2019 qué opinan sobre "que gobierne el partido que obtuviera más votos y escaños, una vez celebradas las elecciones". Una opción que en nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria y no sistema mayoritario, exige la modificación de la ley electoral (LOREG).

No es casualidad que sean los electores populares los principales promotores de la lista más votada, toda vez que su líder, Alberto Núñez Feijóo, fue el último que lanzó el órdago de aplicar esta herramienta en el contexto de las elecciones de Castilla y León. Entonces, los socialistas la rechazaron de plano y el PP acabó formando un gobierno con Vox, alegando que la entrada de los de Santiago Abascal por primera vez en un gobierno autonómico era el resultado de que sus opositores no hubieran aceptado que gobernara la agrupación que reunió más apoyos en los comicios. La suya, liderada por Alfonso Fernández Mañueco.

Antes, a finales de 2019, fue Pedro Sánchez quien puso sobre la mesa la modificación de la ley en el debate electoral previo a las elecciones: "Yo quiero hacer una propuesta a todos los líderes del resto de formaciones políticas: si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un Gobierno, se respete gobernar a la lista más votada". Pero, a la sazón, fue el PP de Pablo Casado quien desdeñó su oferta y la historia ya es conocida... Sánchez e Iglesias se pusieron de acuerdo para formar gobierno. Ahora, tres años más tarde, el 70% de sus electores suscriben la opción de la lista más votada.

Aquellos que votaron en 2019 a Unidas Podemos, Más País o partidos independentistas, como CUP, EH Bildu o JxCat, desestiman mayoritariamente que gobiernen partidos por el hecho de haber ganado las elecciones, saltándose la voluntad de los votantes y sin necesidad de negociar. Algo lógico, dado que estas agrupaciones difícilmente poseen la vitola de partido más votado.

Antiguos votantes Vox y Ciudadanos rompen con esa tendencia y, pese a no resultar nunca ganadores en las urnas, apoyan que sea la lista más votada la que gobierne cuando la aritmética parlamentaria no le sea favorable al vencedor de las elecciones, con 71 y 73% respectivamente. El electorado del PNV, por su parte, no se decide y el 50% apoya la medida, en contra del otro 50% de votantes jeltzales que la descarta.

Nada de 'regalar' diputados

Paradójicamente, cuando la encuesta inquiere a renglón seguido sobre la fórmula que haga viable la propuesta de la lista más votada, como sería una prima de escaños al ganador de las elecciones -igual que ocurre en Grecia o Italia- la iniciativa pierde fuelle.

En cifras, poco más del 50% de los preguntados está a favor de otorgar un plus de diputados a la primera fuerza electoral para asegurar su gobernabilidad. Ciertamente, de poco le servirá a cualquier partido asaltar a la Moncloa mediante la propuesta de la lista más votada, si una vez gobernando no cuenta con una mayoría favorable para sacar adelante proyectos.