València, seu al novembre del III Congrés Mundial de Destinacions Intel·ligents de l'OMT

Coincidint amb el X aniversari del model de Destinació Turística Intel·ligent impulsat pel Ministeri, València, Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022, reunirà en aquesta trobada experts mundials en turisme, que se centraran en els cinc eixos que conformen una destinació turística intel·ligent i que abasten qüestions com ara la sostenibilitat, la innovació, la tecnologia i l'accessibilitat.

El congrés celebra la seua tercera edició després de les jornades de 2017 i 2018. Segons assenyala el Ministeri en un comunicat, la conferència arriba en un "moment clau, atès que cada vegada són més els llocs que aposten per la metodologia de destinacions turístiques intel·ligents, tant dins com fora d'Espanya, a la qual cosa se suma l'èxit de la Xarxa espanyola de Destinacions Turístiques Intel·ligents, que ja reuneix prop de 500 membres, entre destinacions, institucions i empreses".

En opinió del secretari General de l'Organització Mundial del Turisme, Zurab Pololikashvili, "potenciem el talent, la innovació i la transformació digital, perquè el turisme contribuïsca als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i aquest Congrés marca el futur d'un turisme més intel·ligent, segur i inclusiu".

Per a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, aquest Congrés és "una mostra de la col·laboració de les diferents administracions per a impulsar la transformació digital, apostant per un desenvolupament de turisme cada vegada més sostenible". "I el lloc més adient per a celebrar el congrés és València, designada per la Comissió Europea Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022", ha destacat la titular del departament.

El secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat, Francesc Colomer, declara que se senten "molt identificats amb els valors d'aquest Congrés", i ressalta que la Comunitat Valenciana compta amb la Xarxa DTI "més àmplia" de l'Estat i disposa de "una sòlida estratègia tal com prescriu la nostra Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat".

Per la seua banda, Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, ha destacat que per a la ciutat és "molt important" acollir la cita "precisament l'any que la Comissió Europea ha reconegut la nostra estratègia de gestió turística i la nostra aposta per la sostenibilitat, i que ens ha designat Capital Europea del Turisme Intel·ligent".