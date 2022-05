Las canciones que Rubén Sánchez dedica a su pareja, Enrique del Pozo, desde Supervivientes han desatado las risas entre los espectadores. El concursante, que se encuentra aislado de sus compañeros, ha encontrado la manera de entretenerse ahora que Charo Vega ha abandonado definitivamente la isla.

"Mi del Pozo, mi vida, te quiero, sí, mi amor. El día del reencuentro... va a ser enorme. La distancia nos marca, pero el amor no cesa, no", entona el culturista mientras piensa en su pareja. Los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa han aprovechado para comentar la situación.

"Por fin se ha dado cuenta de lo que es un programa de televisión y está remando a favor de la corriente", ha comentado Joaquín Prat. Una opinión que ha sido compartida por el resto de sus compañeros.

Sin embargo, Lecquio ha apuntado: "Yo solo pido una cosa. Por favor, no tener que ver la imagen del reencuentro. No ver a Rubén arrojándose encima de Enrique del Pozo para comerle a besos. Eso no". Unas palabras que no han sentado bien a Joaquín Prat, quien ha señalado que ese momento "va a ser maravilloso": "Es un momento de amor, de ternura, de cariño".

Pese a esto, el conde ha seguido en sus trece: "Convertir a Enrique del Pozo en un icono sexual no sé si es para dar el premio a la mejor imaginación del mundo o para ponerlo bajo vigilancia estricta". Unas palabras a las que Beatriz Cortázar ha respondido que "cada uno tiene su público".

"Que nos regale momentos como estos vale, pero la imagen de... no. Eso no. Joaquín, eso no, ¿vale?", ha continuado Lecquio. Joaquín, lejos de darle la razón a su compañero, ha sentenciado: "Pues sí, eso sí".