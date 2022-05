Les platges i ports esportius de la Comunitat Valenciana revaliden el seu lideratge amb 158 banderes blaves

En total, quatre són les platges que obté per primera vegada la bandera blava que entrega l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC): l'Escollera i Marenyet, a Cullera; la platja de l'Ahuir, de Gandia i la de Baladrar, a Benissa, han sigut incloses per la seua qualitat excel·lent", mentre que la de Vivers, a Guardamar del Segura, recupera el guardó que va perdre en 2016.

Pel que fa als ports, tres estrenen el reconeixement de l'ADEAC: el Club Nàutic de Canet d'en Berenguer, el de Benidorm i la Marina de las Salinas de Torrevella, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat que la Comunitat Valenciana "renova any rere any la primera posició" i ha donat l'enhorabona als 35 municipis premiats per "aquest reconeixement al treball conjunt durant tot l'any.

"Aquesta distinció a les nostres platges i ports no fa més que reforçar les garanties de la costa valenciana en qualitat de l'aigua, prestació de servicis i atractiu per a veïns i visitants", ha subratllat.

La Conselleria s'encarrega del programa de vigilància de la qualitat de l'aigua que, des que comença la temporada de bany, verifica la qualitat de l'aigua en 260 punts de mostreig de llarg a llarg de la franja de costa. Les dades es publiquen setmanalment en la pàgina web i doblen les exigències de la norma estatal.

ALACANT, LA MÉS GUARDONADA

La província d'Alacant és la més guardonada de tot Espanya, amb 91 banderes blaves (el 12,5% del total), i amplia la seua distància respecte al segon i tercer lloc que ocupen Pontevedra, amb 63, i Màlaga, amb 44. Oriola és el municipi amb més platges amb bandera blava, un total de 12, mentre que Torrevella encapçala les distincions de ports esportius, ja que als dos que tenia ha afegit un de nou enguany.

Per la seua banda, Castelló compta amb un total de 32 banderes (31 en platges i una en ports esportius) i la província de València ha aconseguit 35 distincions i summa a les 34 platges el seu primer port esportiu.

"Les dades posen de manifest el suport de la Generalitat per a mantindre la qualitat ambiental de les platges, així com de les seues aigües i dels seus servicis i instal·lacions", ha subratllat el Govern valencià, que destaca que la Conselleria manté les ajudes destinades als ajuntaments per a obres de depuració, sanejament i filtres verds que afavorixen la regeneració de l'aigua i que enguany apleguen als 2.113.725 euros.