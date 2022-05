Una reportera denuncia el acoso de un espontáneo que vivió en pleno directo: "Esto no lo tendríamos que normalizar"

La cadena de televisión pública balear IB3 ha condenado los actos machistas sufridos este lunes por una reportera del programa Cinc Dies durante la transmisión de la fiesta popular Es Firó, en la localidad de Sóller (Mallorca).

Como refleja el vídeo publicado por la propia reportera, un hombre interrumpió la entrevista que la periodista realizaba a dos participantes en esta jornada festiva en Sóller e intentó besarla.

"Después de los hechos lamentables de ayer durante la emisión de Cinc Dies en Es Firó de Sóller, condenamos los actos machistas que sufrió una periodista del programa", han denunciado desde la cadena de radiotelevisión pública a través de un mensaje en Twitter.

📃Després dels fets lamentables d'ahir durant el @CincDiesIB3 al Firó de Sóller, condemnam els actes masclistes que va partir una periodista del programa.



✋No es pot consentir que una professional hagi de suportar aquests comportaments mentre fa la seva feina en un acte públic. — IB3 (@IB3) May 10, 2022

"No se puede consentir que una profesional tenga que soportar estos comportamientos mientras hace su trabajo en un acto público", señala el tuit.

Esta condena por parte de la cadena pública se ha producido después de que el Comité de Informativos de IB3 haya denunciado horas antes en la misma red social los "abusos machistas que han padecido en las últimas horas algunas trabajadoras de los informativos y de programas en Es Firó de Sóller".

Diferentes consejeros y responsables autonómicos de Baleares han condenado los actos y han pedido a la cadena más protección para sus trabajadoras.

Aquí explic el que va em va passar dilluns. Ni la festa ni l’alcohol són excusa per justificar una agressió. De fet, la gran majoria de sollerics també gaudiren del Firó i ens tractaren molt bé. Ànims també als meus companys @MirallesT i @BenaventLaura. Gràcies a tots! pic.twitter.com/xXFOEqn2rZ — Jero Mut (@JeroMut) May 11, 2022

Por su parte, la reportera, Jero Mut, intervino en directo este martes para hablar de lo sucedido y mandar un mensaje a todas las mujeres que sufren lo mismo: "Estos compartimientos no los tendríamos que normalizar".

La periodista explicó que un chico, al que no conocía de nada, se le acercó en directo mientras estaba haciendo una entrevista. "Me cogió y me dio un beso. Yo retiré la cara pero me dio un beso a la mejilla. Cuando me giré, retomé el directo", declaró.

"Lo primero de todo es darlo a conocer y hacer ver que estas cosas pasan. Afortunadamente, en este caso se pudo ver en directo, pero imaginaros cómo sufrimos estas situaciones las mujeres en cualquier fiesta o acto en la calle", defendió. "Estamos expuestas a esto, desgraciadamente. Me gustaría dar un mensaje de fuerza, de unión entre todas, porque esto no debería de pasar y es responsabilidad de todos".

Por último, pidió que se dejaran de vivir estas situaciones en cualquier contexto, pues "ni la fiesta ni el alcohol son excusas para justificar una agresión".