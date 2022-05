Sanitat reforça la infermeria del sistema valencià amb la creació de 2.000 noves places i la consolidació de 8.100

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública reforçarà i consolidarà les plantilles d'infermeria amb un total de 10.042 places (1.889 de nova creació i 8.153 vinculades a processos d'estabilització), dins dels tres processos iniciats tant per a incrementar la plantilla actual del sistema valencià de salut com per a reduir la temporalitat en l'ocupació.