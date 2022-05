El profesorado de Infantil y Primaria en España rechaza "sin paliativos" la idea de aumentar sus horas de permanencia en los centros educativos, la propuesta principal del informe de ESADE para evitar la implantación generalizada de la jornada continua en las escuelas que considera perniciosa para el alumnado y para la brecha de género.

La secretaria del sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, en declaraciones a 20minutos, ha mostrado su "radical desacuerdo" con la propuesta de ESADE de ampliar la jornada lectiva del cuerpo docente. Y ha recordado que el cambio de tipo de jornada requiere de la aprobación de una mayoría "muy cualificada" de la comunidad educativa, principalmente del 66% de los padres y las madres.

"No basta con que la propuesta salga del claustro de profesores", explica Loranca con visible enfado por un informe en el que se lee que el colectivo al que representa "es el que más se beneficia de una jornada matinal (continua), tanto en términos de bienestar como en posibilidades de conciliación".

En idénticos términos se ha posicionado Pilar Gredilla, del sindicato de profesores ANPE: "Lo que aporta este estudio son datos económicos, pero hay que respetar la autonomía de los centros en su organización horaria".

El estudio de ESADE recomienda que los niños y niñas pasen más tiempo en la escuela, no menos, y plantea elevar de 30 a 35 las horas que el profesorado debe permanecer en el centro a cambio de mejoras retributivas. En UGT explican que el horario lectivo de los docentes ya se ha elevado de 22 a 25 horas en varias Comunidades Autónomas y que el de permanencia en el centro es de 30 horas "porque hasta las 37,5 semanales que tiene todo funcionario público se entiende que un profesor está preparándose las clases o evaluando".

"Los docentes no solo dan clase, sino que tienen que formarse, coordinarse, hacer innovación educativa, atender a las familias y a los alumnos de manera individualizada", indica Loranca, "¿cuándo van a hacer todas esas cosas si pasan más tiempo en clase?", se pregunta.

Los profesores no desean parecer insensibles a las necesidades de conciliación. Por eso dicen que no tienen problema "en que en los centros públicos acojan actividades que favorezcan el aprendizaje o, incluso, que favorezcan la conciliación. Pero deberían proveerlas empresas u otras administraciones públicas, con otro tipo de perfiles profesionales, no cargarlas a las espaldas o sobre las costillas de los docentes".

La pandemia espolea la jornada continua

La secretaria de Enseñanza de UGT lamenta que los autores del informe de ESADE no hablaran con los representantes del cuerpo de docentes antes de la publicación de un estudio que les incumbe directamente. Además, enmarca el auge de la jornada continua en la mayoría de los centros educativos públicos en "una recomendación de los expertos sanitarios a raíz de la pandemia" de Covid-19.

Sobre los supuestos efectos perniciosos de la jornada continua en el rendimiento escolar y vital del alumnado que destaca el estudio de ESADE, Loranca dice que "no son estudios concluyentes" y son diferentes a otros que manejan los sindicatos. En UGT defienden que la jornada continua "tiene beneficios pedagógicos", motivo por el cual casi todas las Comunidades apuestan por esta fórmula, salvo País Vasco y Cataluña.