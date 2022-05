Desarticulat un grup criminal que realitzava instal·lacions elèctriques il·legals a Vilamarxant

Els agents, en el marc de l'Operació 'Villaldea', han investigat les instal·lacions com a causa dels incendis que van tindre lloc l'any 2020 en les partides de Noria i Enchilagar del Rulo. Un total de tres incendis que han possibilitat la detenció dels autors del grup criminal.

La Policia Local de Vilamarxant va informar la Guàrdia Civil de Riba-Roja sobre irregularitats detectades per Iberdrola, la companyia distribuïdora d'electricitat.

El 'modus operandi' dels integrants del grup criminal consistia a oferir la possibilitat d'instal·lar un comptador elèctric als propietaris de terrenys no urbanitzables, en els quals no està autoritzada la instal·lació.

Per a açò, els autors sostreien els comptadors de vivendes no ocupades per a, posteriorment, instal·lar el comptador en el terreny del nou propietari i connectar-lo a la xarxa de subministrament elèctric principal. Subministrament que, en ocasions, estava a centenars de metres de distància, per a açò era necessària la realització de rases amb maquinària pesant.

Aquest comptador seguia figurant en la ubicació de la vivenda de la qual havia sigut sostret, però a nom del nou client. Els autors utilitzaven tant vehicles com uniformitat de la companyia distribuïdora d'electricitat per a generar confiança en els perjudicats.

Aquestes instal·lacions no comptaven amb les oportunes mesures de seguretat, la qual cosa va provocar els incendis l'any 2020. S'ha procedit a regularitzar la situació d'aquestes instal·lacions en un total de nou parcel·les, amb el consegüent perjuí econòmic de les persones que de bona fe van pagar quantitats entre 8.000 i 12.000 euros per cada instal·lació. Els investigadors no descarten que es descobrisquen noves dades.

Per al desenvolupament de la investigació la Guàrdia Civil de Riba-Roja del Túria ha comptat amb la col·laboració, tant de la Policia Local de Vilamarxant, com d'Iberdrola, qui ha col·laborat activament en el bon desenvolupament de la investigació que va finalitzar el passat mes d'abril amb la detenció de tres homes, de 38, 39 i 68 anys i de nacionalitats espanyola i argentina, als quals se'ls atribueixen els delictes de pertinença a grup criminal, furt, estafa i defraudació de fluid elèctric.

Les diligències han sigut lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Llíria.