La carrera política de Meghan Markle: ¿Un sueño imposible?

"Ladies and Gentlemen, the President of the United States of America, Meghan Markle". Esta frase, más digna de una película de argumento noventero, puede llegar a darse. Al menos, con más probabilidad que nunca. Quizá nunca llegue a ser más que eso, una mera frase ficticia, pero la duquesa de Sussex está poniendo poco a poco cada ladrillo para erigirse sobre cierto pedestal y poder saltar así al terreno político. Lo ha hecho lentamente, pero cada vez más consciente de que tendría bastantes apoyos, de que sabe cómo moverse por ciertos círculos, de que ya se ha granjeado algún enemigo -algo necesario porque si no existe el 'otro' tampoco existe el 'yo' político- y de que, en definitiva, tiene bien claras sus ideas y lo que más necesita un cambio.

No hay que olvidar que si Meghan sigue siendo estadounidense es precisamente por este motivo, tal y como aseguró un amigo suyo hace unos años, afirmando que "una de las razones por las que no quiso renunciar a su nacionalidad [nació en Los Ángeles el 4 de agosto de 1981] fue porque quería tener la opción de entrar en política". Porque esa vertiente reivindicativa le viene desde muy pequeña: como recuerdan desde Vanitatis, cuando todavía era una niña le dio por escribir una carta a la empresa de limpieza de cocina y baño Procter & Gamble, P&G, en la que denunciaba el machismo de una campaña publicitaria.

Precisamente el feminismo es una de sus grandes bazas de Meghan Markle. Incluso algunos medios hubieron de rectificar cuando se dieron cuenta de lo sexista que era utilizar el término Megxit para designar una decisión tanto de ella como de él, el príncipe Harry.

Pero siempre ha sido beligerante en ciertas causas y no ha tenido problemas en opinar: durante su época como actriz apoyó en varias ocasiones el movimiento feminista y la ONU llegó a nombrarla defensora de la participación y liderazgo político de las mujeres. De hecho, trabajó con la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer como asesora legal.

Esto se debe a que sus estudios no solo se centraron en la interpretación, sino que Meghan Markle tiene experiencia laboral en el ámbito político y diplomático tras trabajar en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en 2001 y graduarse doblemente -gracias a becas y a un programa de estudio y trabajo- en Teatro y Relaciones Internacionales en la Universidad Northwestern, en Illinois, en 2003.

Asimismo, otra de las causas en las que más veces ha puesto el dedo en la llaga es en el racismo institucional. Cuando contaba con apenas 11 años vivió de cerca los cinco días de protestas después de que los policías acusados del asesinato de Rodney King fueron declarados no culpables, algo que más tarde recordaría -en un celebradísimo discurso en su antiguo instituto- durante el auge del movimiento Black Lives Matter tras el cruel asesinato de George Floyd. Ya en 2012 había sido una de las caras de una campaña mundial contra el odio racial, y en cuya camiseta aparecía el lema "No toleraré el racismo".

The #RoyalBaby is here! From Nick News to new mom, congrats to Meghan Markle on her beautiful baby boy! 🎉 pic.twitter.com/PMZaPblYmm — NickRewind (@NickRewind) May 6, 2019

Sin embargo, ha sido una vez pasada su etapa dentro de la monarquía británica cuando más activa se ha mostrado. Justo antes de iniciar su relación con el príncipe Harry, Meghan dio su apoyo a Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2016, tachando de "misógino" a Donald Trump. Y una vez se completó su traslado nuevamente a California comenzaron sus llamadas a senadores -según algunos, aprovechándose de su título nobiliario-.

De ella, que también le escribió sendas cartas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al Líder de la Mayoría del Senado, Chuck Schumer, pidiendo un permiso remunerado por paternidad similar al de maternidad tras el nacimiento de su hija Lilibet, asegura que "encarna el sueño americano y algún día podría convertirse en presidenta" Omid Scobie, cobiógrafo de los duques de Sussex.

"Todo lo que está haciendo se parece mucho a lo que han hecho otros antes de postularse para sus respectivos cargos", declaró al periódico The Times Mike Trujillo, estratega demócrata. O directamente las palabras de Lady Colin Campbell, que, si bien como casi todo lo que dice hay que cogerlo con pinzas, no duda en asegurar: "Sé que la duquesa de Sussex tiene aspiraciones políticas. Me han llegado a decir que un día se postulará para presidenta de los Estados Unidos. Creo que lo que ha hecho de abandonar a la familia real y regresar a California es parte de su plan".

A todo ello hemos de añadir que la portada de Meghan junto a su marido para la revista TIME, que los consideró dentro de las 100 personas más influyentes del planeta, algo que sin lugar a dudas supo aprovechar Joe Biden, cuya campaña apoyaron desde la misma revista. Y es que, de entrar en política, Meghan Markle se decantaría con total seguridad por el Partido Demócrata.

Así lo aseguró, explican desde Vanitatis, un laborista del gobierno de Tony Blair, hoy con fuertes nexos con Washington, que confesó al Daily Mail que la entrevista de los duques con Oprah Winfrey le sirvió para estrechar lazos con grandes nombres del partido del burro. "Las redes entre partidos están llenas de conversaciones sobre las ambiciones políticas y los posibles patrocinadores de Meghan", afirmó sobre la posible idea de que Meghan se lance a una campaña para 2024.

Sería lógico: tiene un trato estupendo con los Obama, apoyándola Michelle tras la famosa entrevista y recientemente contratando a Miranda Barbot, la que fuera asesora en materia de Relaciones Públicas de Barack Obama; ha apoyado a Hillary Clinton y a Joe Biden; la hermana de este último, famosa estratega de los demócratas, le ha abierto los brazos para su salto a la política; y llegó a reunirse con el gobernador de California, Gavin Newsom, casualmente cuando este estaba en plena búsqueda de alguien que reemplazara a Kamala Harris, entonces senadora por el mismo estado y hoy vicepresidenta de Estados Unidos. Así que, más tarde o más temprano, cada vez parece más probable esa frase de "Ladies and Gentlemen...".