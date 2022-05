Marzà, el mestre amb esperit 'botànic' per a abordar el desafiament electoral de Compromís

Aquest mestre castellonenc va accedir en 2015, quan comptava amb 32 anys d'edat, a una de les carteres tradicionalment més exposades del govern. Joventut i activisme polític i lingüístic van ser la seua carta de presentació i en la seua tasca en l'executiu s'ha destacat en un defensor de l'esperit del botànic: "Les seues polítiques són les millors per a cohesionar la societat i evitar el creixement de la dreta més extrema", segons diu.

Marzà deixa ara una herència amb iniciatives de calat, entre elles Xarxallibres o les aules gratuïtes de 2 anys, i algunes ombres que han arribat a seu judicial, com el primer intent d'aplicar el plurilingüisme.

L'eixida de l'executiu autonòmic de Marzà, també diputat a Les Corts Valencianes, s'havia comentat en ocasions anteriors, -la més recent quan el síndic de Compromís, Fran Ferri, va tornar a la seua carrera professional-, però s'ha produït aquest 11 de maig i en un context en què s'espera una remodelació del Consell al fil de la necessitat del PSPV de col·locar al capdavant del seu grup parlamentari a un nou portaveu, després de la renúncia de Manolo Mata.

L'actual titular de Sanitat, Ana Barceló, és una de les possibilitats i el moviment de Compromís obri ara la porta que els canvis en el govern valencià siguen encara més amplis del que es preveia.

"QUE ELS PROJECTES SOBREVISQUEN LES PERSONES"

Precisament, en una entrevista amb Europa Press, Marzà es referia a la hipòtesi d'encapçalar candidatura de Compromís en els pròxims comicis: "Em pregunten molt sobre açò, però jo em sent còmode quan puc recolzar en una qüestió col·lectiva, mai pensant en una cosa individual. No tinc ambició de cap lloc, el que vull és seguir contribuint i em veig igual tornant a l'escola, fent de conseller o treballant en un altre projecte social. El millor és que els projectes sobrevisquen les persones".

I és que Marzà s'ha reivindicat, sempre i fonamentalment, com un mestre, com un membre de la comunitat educativa. De fet, és un dels integrants del Consell més coneguts, sobretot per la seua faceta al capdavant de l'àrea d'Educació, ja que des de la part de Cultura se li ha reclamat una mica més de presència per part d'alguns sectors professionals. Així i tot, el Pla Fes Cultura o la consolidació del Codi de bones pràctiques culturals s'han dut a terme en la seua etapa.

MESTISSATGE

En tot cas, formant un tàndem amb el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, -se'ls considera un dels majors èxits del denominat 'mestissatge' entre les diferents forces que componen el Botànic- Marzà ha dut a terme diverses accions per a reformar el sistema educatiu.

Una de les primeres iniciatives que va emprendre va ser Xarxallibres, el programa que va instaurar els bancs de llibres gratuïts. L'any passat, el conseller celebrava la seua consolidació: "Des de fa cinc anys, les famílies valencianes no han de comprar els llibres de text gràcies a XarxaLlibres, un programa que es consolida gràcies al treball de totes i tots i l'aposta inversora del nostre govern".

Una altra de les metes ha sigut reforçar l'escolarització en el primer tram d'Educació Infantil. Per a açò, es van crear les aules gratuïtes de 2 anys en col·legis públics. L'arranjament escolar del curs 2022-2023 preveu l'obertura de 212 noves aules d'aquest tipus.

No obstant açò, algunes de les seues decisions no han estat exemptes de polèmica, com la decisió de no renovar alguns centres educatius els concerts de batxillerat, que va acabar tombant la justícia.

A més, un dels revessos més sonats va ser l'inicial decret de pluriligüisme, que va ser anul·lat pels tribunals en considerar-lo "discriminatori" per al castellà. Finalment, es va traure avant amb un sistema que garanteix almenys un 25% d'ensenyaments en les dos llengües cooficials.

Sobre aquest tema, el conseller s'ha mostrat molt crític amb el que anomena "el discurs de la imposició lingüística" del valencià. Aquest argument "que usa la dreta i la ultradreta és el clar exemple de com utilitzar la visibilitat que et dóna estar en política per a anar en contra dels interessos de la ciutadania. Hi ha qui utilitza la política per a seguir vivint de la política".

L'últim gran desafiament del conseller ha sigut la gestió de la pandèmia de coronavirus a les aules. Després d'haver-se convertit en un dels espais més segurs durant la crisi sanitària, la progressiva volta a la normalitat ha marcat per a Marzà el moment de centrar-se en tasques de partit.