Mazón: "Pensaba que el Consell de Puig era incapaz de resolver los problemas, pero el verdadero problema es el Consell"

Mazón se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Les Corts, donde ha comaprecido en una comisión, tras conocer la intención de Marzà de dejar el Consell para centrarse en su partido, en Compromís. Al respecto, ha criticado que, en los consellers, "unos se van a la fuga, otros invitan a irse a otros, ayer una consellera le enseñaba la puerta a otra, el portavoz del PSPV prefiere irse a la cárcel a defender a presuntos corruptos que al Partido Socialista...", ha enumerado.

En esta línea, ha agregado que hay anunciada una remodelación de Gobierno valenciano "que está anunciada pero que no se termina de confirmar" porque "no sabemos si es que no encuentran gente que quiera apuntarse a un barco que va a la deriva, que está colapsado y que no funciona".

"A mí lo que más me preocupa es que pensaba que era un Consell incapaz de resolver problemas, pero es que el verdadero problema es el propio Consell, y esto no puede ser", ha recalcado y se ha declarado "bastante harto" de que en el Botànic "hablen de los problemas de los políticos y de los problemas entre ellos, en vez de los problemas de la gente".

A juicio de Mazón, "la luz está como está; el paro está como está; la cesta de la compra está como está; la industria está como está; nos van a quitar el agua; el sistema de servicios sociales está colapsado; la sanidad está condenada por desproteger a los médicos, hay huelgas sanitarias y de esto no se habla".

"Solo hablamos del desastre de las relaciones dentro del Consell y cómo unos le enseñan la puerta a otros; cómo unos se llevan mal con otros; cómo otros prefieren irse y están practicamente a la fuga, esto es lamentable", ha sostenido. Para Mazón, el del Botànic es "un proyecto ya colapsado" y ha añadido: "Qué mas da cómo se lleven, si son ellos ya el problema".