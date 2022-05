Puig "respecta" la marxa de Marzà: "Té tot el meu afecte i consideració"

"És una decisió que respecte absolutament, té tot el meu afecte, estima i consideració", ha apuntat Puig en declaracions a À Punt arreplegades per Europa Press, en les quals ha assenyalat que Marzà li ha comunicat la seua decisió "personal" hui de matí.

Puig ha subratllat el "treball extraordinari en tot aquest temps" desenvolupat pel conseller, que ha permès al Botànic "avançar en tot el que ens havíem proposat en l'educació i en l'àmbit de la cultura i l'esport" i ha recalcat que "sempre" li agrairà "la seua voluntat de treballar", el "diàleg", i que "sempre ha sigut un puntal, una part fonamental, pilar d'aquest govern".

Per al president i secretari general del PSPV, ara s'ha de començar "una nova etapa que accelerarà tots els processos en marxa" -hi ha canvis anunciats en el Govern valencià per al final d'aquesta setmana-, i ha recalcat que la Comunitat Valenciana "té una gran portunidad i l'hem d'aprofitar i cadascun ha d'estar en aquest projecte en l'espai que considere o que considere la resta".

Ha insistit que els canvis en el Consell "els sabrem quan siga el moment; vaig dir que fins al final d'aquesta setmana no hi hauria res i, per tant, és un procés de tranquil·litat", ha conclòs.