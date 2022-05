Los colaboradores de 'AR' insisten en gripalizar la Covid y Ana Terradillos afirma que sigue llevando mascarilla

La retirada de mascarillas en interiores ha supuesto, como era de esperar, un aumento en el número de contagios. No obstante, como gran parte de la población está vacunada frente a la Covid-19, la preocupación no es la misma que hace dos años.

Este miércoles, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han insistido en la necesidad de gripalizar la Covid-19, pues los contagios seguirán aumentando, pero la ciudadanía no está dispuesta a dar pasos atrás ahora que se ha alcanzado esa codiciada normalidad.

Por su parte, Ana Terradillos, que siempre ha destacado que llevar mascarilla no le molesta, ha señalado que, pese a que se ha acostumbrado rápido a no ponérsela, sigue llevándola por si acaso tiene que ponérsela en cualquier momento.

Además, la presentadora ha apuntado que no ha visto a nadie que llevase mascarilla en la Feria de Abril, pese a las grandes aglomeraciones: "Yo no he visto a nadie bailando con mascarilla. ¡Faltaría más!".