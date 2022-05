Una avería en Cercanías causa retrasos de trenes y aglomeraciones en los andenes: "La estación estaba llena de gente"

La avería de un tren de la línea C5 de Renfe Cercanías Madrid ha causado fuertes demoras en los trayectos de ambos sentidos en las primeras horas de la mañana de este miércoles. Renfe ha informado de la avería a través de redes sociales y del retraso que supondría en los trayectos, de lo que se han quejado varios pasajeros a 20minutos.

La empresa de transporte ha detallado través de Twitter que la avería del tren se ha producido en la estación de Laguna, provocando que varios trenes finalicen su servicio en paradas anteriores al destino usual.

#MadC5 Tras retirar el tren, se restablece el servicio entre Laguna y Embajadores y se vuelve a circular por estas estaciones y por las vías habituales, pero con fuertes demoras acumuladas. Los tiempos de espera pueden ser superiores a los habituales. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) May 11, 2022

Según cuenta el pasajero Jorge García a 20minutos, a su llegada a la estación de Móstoles-El Soto, una de las dos paradas que da comienzo a la línea; los trabajadores de Renfe Cercanías han anunciado por megafonía una "avería de un tren".

"He llegado a las 8:20 a la estación y estaba llena de gente" cuenta Jorge, que también explica a 20minutos que "el tren no ha salido hasta las 8:45". "A partir de ahí ha ido avanzando pero se paraba en cada estación como entre 10 y 15 min" declara.

Elena Iglesias, pasajera de la línea C5 en el sentido Fuenlabrada Central-Atocha, cuenta que la avería también ha afectado a su trayecto. "He llegado a la estación de Fuenlabrada Central a las 8:55 y ha tenido que esperar media hora, hasta las 9:25, y normalmente no tengo que esperar" cuenta. "Cuando me he montado, el tren se ha parado en cada estación como 3 minutos, más o menos" declara Elena.