Hilary Duff vence sus problemas de autoestima y posa desnuda en una espectacular sesión

Hubo una época, no del todo acabada pero sí al menos paliada en su versión más dura, en la que Hollywood no aceptaba ni una talla más, ni un solo gramo más, so pena de un escarnio público en revistas, programas y demás mass media. Eso lo supo muy bien Hilary Duff, quien en sus 25 años de carrera (tiene 34) pocas veces se ha visto con la autoestima suficiente para decir 'este cuerpo es mi cuerpo'... hasta ahora.

Aunque para muchos siempre será la eterna adolescente de la serie Lizzie McGuire, Duff ha experimentado, precisamente durante y tras aquella serie, la peor parte de la industria del entretenimiento: un body shaming constante, unos 'piques' -la mayoría sin mayor justificación que una mirada- con compañeras de generación, con quien también le comparaban su silueta...

Algo que por supuesto afecta a la percepción que una tiene de sí misma y que hizo que se alejase un tanto de escenarios y de sets de rodaje, como si fuera otro juguete roto. Pero ahora, madre de tres hijos, casada felizmente con el músico Matthew Koma y con un proyecto renovado (Cómo conocía vuestro padre), Hilary Duff ha decidido hacer algo que hasta ahora nunca había hecho y que parecía impensable: un desnudo integral.

Para la decisión ha tenido en cuenta no solo que así vencería algunos miedos de su autoestima, sino que la propuesta provenía de un equipo creativo integrado por mujeres. Y así es como ha conseguido ser la protagonista del número y de la portada de la revista Women’s Health.

En una bañera, con gafas de Sol, tumbada, mandando besos, enseñando sus tatuajes... "Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a un momento vital en el que estoy en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo", ha explicado, así como que también quiere "que la gente sepa que una maquillista estaba allí poniendo brillo" en todo su cuerpo "y otra persona buscando la posición más favorecedora".

Al compartir las imágenes en su Instagram, Duff ha añadido que tuvo miedo pero que está encantada con el resultado. "Para mí era espeluznante... ¡Sabía que hacer esto me atemorizaría y tenía razón! Pero tuve la sesión de fotos más hermosa posible, rodeada de mujeres y, de hecho, ha sido de las mejores en las que me lo he pasado. Me sentí fuerte y bella y me reí mucho al hacer algunas de estas poses. Gracias a todas las que normalizaron este día por mí y me apoyaron con cumplidos y con amor", ha matizado.