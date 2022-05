Michelle Williams anuncia, a sus 41 años, que está embarazada de su tercer hijo

"Es una tremenda alegría". Así ha definido para la revista norteamericana Variety Michelle Williams la noticia de que será madre por tercera vez junto a su marido, Thomas Kail, quien por supuesto también está de celebración ya que se trata de su segundo hijo con la intérprete. Para ella, sin embargo, será el tercero, ya que tuvo una hija, Matilda, con el fallecido Heath Ledger.

A sus 41 años, la actriz de Brokeback Mountain saldría de cuentas este mismo otoño, tal y como ella misma ha confirmado a la publicación. "Conforme van pasando los años, una se pregunta si podrá o no alumbrar nueva vida. Y es emocionante descubrir que algo que has deseado una y otra vez vuelve a estar disponible para ti una vez más. Tanto yo como mi familia tenemos muy en cuenta nuestra buena suerte", ha declarado.

"Al fin y al cabo, los momentos más extáticos de la vida y el arte son los más trascendentes. Y tener hijos es así. Combinas tu ADN con el de otra persona para crear una nueva vida", ha añadido Williams, que ha hablado además de cómo ser madre le ha hecho ser mejor defensora de causas sociales como la igualdad salarial ("No hay nada que te comprometa con un mundo mejor que criar a un buen hijo") y sobre cómo fue dar a luz durante la pandemia.

En diciembre de 2019 anunciaba que se comprometía con Kail, director del montaje del musical Hamilton y a quien había conocido rodando la minierie Fosse/Verdon, y que estaban esperando un hijo, que nació en junio de 2020 y a quien pusieron de nombre Hart, siendo además el primer hijo para Kail.

"Fue un recordatorio de que la vida se abre camino. El mundo al que trajimos un bebé no era el que creíamos que iba a ser para él, pero el bebé eso lo desconoce. Él se alegra sin filtros de cualquier descubrimiento y llena de amor el hogar con su felicidad", ha explicado la ganadora de dos Globos de Oro, quien ha admitido que se tomará un descanso estos meses después de trabajar con Spielberg en The Fabelsman. "No tengo nada, y creía que podría trabajar mientras estaba embarazada, pero estoy demasiado cansada", ha finalizado.

Además, Michelle Williams fue madre por primera vez en 2005, cuando dio a luz a Matilda Rose Ledger, fruto de su relación el malogrado actor Heath Ledger, quien fallecería dos años y medio después, el 22 de enero de 2008, a causa de una sobredosis accidental de medicamentos. Hoy en día, la adolescente de 16 años es el vivo retrato de su padre.