Jorge Javier Vázquez, muy "tocado" tras enterarse de algo que desconocía de Jesús Mariñas

La muerte de Jesús Mariñas, figura clave de la crónica social en España, a los 79 años, ha conmocionado al mundo de la televisión, el periodismo y la prensa rosa.

El periodista permanecía ingresado desde hace semanas debido a complicaciones derivadas del tratamiento al que se está sometiendo para hacer frente al cáncer de vejiga que padecía.

En los últimos días, Elio Valderrama, marido de Jesús, había compartido en sus redes sociales una preocupante imagen junto al periodista durante la celebración de su cumpleaños desde el hospital.

Finalmente, este martes llegó el fatal desenlace y en Sálvame quisieron rendir homenaje al periodista. Sin embargo, antes de que eso pasara, Jorge Javier Vázquez quiso sincerarse con la audiencia sobre algo de lo que se acababa de enterar y que le había dejado muy "tocado".

Se lo había contado Kiko Hernández y tenía que ver con algo que desconocía de Mariñas. "Me lo quiero quitar del medio", comenzó el catalán, dudando de si lo contaba o no, ya que, quizá, ese no era el día.

Finalmente, lo compartió con la audiencia. "Es una cosa que ha sucedido y que la hubiera contado. Yo no sabía que el día que murió Mila, o a los pocos días, Jesús Mariñas estuvo hablando fatal de ella", contó Vázquez.

Por su parte, Hernández aseguró que aquello fue algo que les dejó a todos sorprendidos. "Los dos se adoraban y no entiendo que pongo un canal y Jesús estuviera hablando mil burradas de Mila".

"Esas eran las cosas que tenía Mariñas. Era así. Un día te saludaba y otro día te ponía verde", intentó justificar el presentador.