María Castro deja sin palabras a Broncano por su elasticidad: "¿Cuál es el truco?"

La actriz María Castro fue la invitada de este martes en La Resistencia, donde la intérprete gallega logró dejar sin palabras a Broncano tras demostrarle su gran elasticidad con los brazos.

El presentador le pidió a Castro que hiciera algo sorprendente que superara el momento en el que su pareja le pidió matrimonio en directo en El hormiguero.

"Puedo hacer algo que nunca falla y la gente se asombra igualmente: Pasarme los brazos como si fueran una cuerda por debajo de las piernas. Es arriesgado porque ya tengo 40 años y a lo mejor no me sale", afirmó.

Pero advirtió a Broncano antes de levantarse del sofá del espacio de Movistar Plus+ que "si no me sale y me rompo un brazo, llamáis al Samur".

María Castro, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Con un "aaahhhh" generalizado entre el público y el conductor del programa, la actriz se pasó los brazos por detrás de la espalda y los volvió a llevar hacia adelante.

Al verla, Broncano lo intentó, pero le resultó imposible, por lo que le preguntó a su invitada el truco para ver cómo lo podía hacer: "No hay, es que tienes que dislocar el hombro".

"Fui gimnasta durante muchos años y un día, calentando los brazos, se me cayeron hacia abajo y me sorprendí de lo que había pasado", recordó la actriz para explicarle su habilidad al presentador.