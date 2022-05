Miguel Lago, a Juan del Val en 'El hormiguero': "No duermes bien porque eres mala gente"

María Dabán, Juan del Val, Rubén Amón y Miguel Lago, acompañaron a Pablo Motos en la mesa de debate del programa de Antena 3 este martes tras la entrevista a la invitada del día, Lola Índigo.

El primer tema que trataron fue la destitución de la directora del CNI: "La rueda de prensa ha sido una tomadura de pelo porque no han dicho nada. Han cedido a las presiones de los independentistas", señaló Dabán.

Amón, por su parte, opinó que "es una trama siniestra, el Gobierno pacta con quienes espían. Esto pone en peligro la legitimidad del Estado porque pone en duda la credibilidad del CNI".

Por último, Del Val comentó que "es un esperpento todo lo que ha sucedido y tampoco nos vamos a enterar nunca de lo que ha pasado con el espionaje a Pedro Sánchez".

El presentador quiso cambiar de tema y les contó que Jennifer Aniston había declarado que llevaba 23 años durmiendo mal, y quiso saber si a sus tertulianos también les pasaba.

El escritor fue el primero en opinar y admitió que "me cuesta mucho trabajo dormir más de cinco horas seguidas, debo tener algún cargo de conciencia".

Inmediatamente intervino Lago: "No duermes bien porque eres mala gente", le dijo a su compañero de mesa, que ignoró el comentario y añadió: "Me gustaría hacer como cuando era adolescente y dormir once horas seguidas".

La tertulia de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Amón explicó que "los adolescentes se creen inmortales y eso implica que te puedas pasar mucho tiempo en la cama, en realidad pasamos 25 años en ella, pero cuando vamos cumpliendo años tiene que ver en cómo administras el tiempo cuando ya escasea".

La periodista le contestó entre risas que "yo soy adolescente todavía, apoyo la cabeza en la almohada y ya estoy dormida. Cristina Pardo me odia porque ella duerme muy mal".

Mientras que el cómico concluyó diciendo: "Yo duermo muy bien porque me pongo un disco de Bob Marley y ya se puede caer la casa...".