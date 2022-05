'El Rosco' de 'Pasapalabra' alcanza el millón de euros, pero Marisa y Orestes lo dejan escapar

El Rosco de Pasapalabra alcanzó este martes una cifra redonda, un millón de euros, pero ni Marisa ni Orestes fueron capaces de acertar las 25 preguntas que les hizo Roberto Leal para llevarse el premio.

Antes de comenzar a jugar, el presentador les preguntó a qué destinarían el dinero del bote: "Lo primero que haría sería cambiarte el nombre de Roberto Leal por Roberto Bonet, como el presentador de ¿Quién quiere ser millonario?", afirmó el burgalés entre risas.

Orestes tuvo unas cariñosas palabras hacia su familia y sus amigos porque "son casi mejores que el bote". La madrileña, por su parte, comentó que "como he llegado al nivel C1 de alemán en la Escuela de Idiomas, me gustaría tirarme un año sabático en Alemania o en Austria para poner en práctica lo que he aprendido".

El primero en enfrentarse al Rosco fue el burgalés, con 163 segundos acumulados durante el programa del día. Tras seis aciertos, decidió pasar palabra a su adversaria, que contó con 130 segundos de tiempo. Con siete preguntas acertadas, cedió el turno.

Ambos fueron intercambiándolos hasta que la madrileña se equivocó en la P: "Proteína plasmática sanguínea que interviene en la coagulación de la sangre", preguntó Leal.

Marisa contestó "plaqueta", equivocándose, ya que se trataba de "protrombina", por lo que sumó su primer error y se quedaba sin posibilidades de llevarse el millón de euros.

Con empate a 20 aciertos, pero con más segundos en su reloj, Orestes encadenó dos aciertos más, pero se la jugó en X y falló. Marisa, por su parte, se plantó con 22 aciertos y el burgalés decidió hacer lo mismo.

De esa manera, ambos quedaron empatados y no tendrán que disputar La Silla Azul en el siguiente programa ninguno de los dos.