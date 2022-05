Lola Índigo, en 'El hormiguero': "Me dijeron que tenía que estar delgada como un palillo si quería trabajar"

El plató de El hormiguero se llenó de música para recibir a Lola Índigo, que presentó el documental La Niña, que llega a Prime Video el próximo 13 de mayo.

La cantante le contó a Pablo Motos que en el documental repasa sus experiencias vitales y profesionales de la última década. Una de ellas fue que "en los casting me solían descartar por mi físico".

"En China me dijeron que tenía que estar delgada como un palillo si quería trabajar", recordó. Motos quiso que explicara los problemas de alimentación que sufrió: "¿Fue anorexia?".

Índigo le contestó que "dejé de comer y me di cuenta de que estaba enferma porque pesaba cada cosa, me mataba de hambre. Me notaba débil. Lo superé cuando entendí que me tenía que querer más".

Pero explicó que "hay que estar siempre alerta todo el día tras pasar esta enfermedad. Sin embargo, ya no cuento calorías y mi hobby es comer". Y añadió que "lo que más me gusta es pan con aguacate y aceite".