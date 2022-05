Musk planea levantarle el bloqueo a Donald Trump en Twitter: "Fue una decisión inmoral"

Elon Musk lleva pocos días como dueño absoluto de Twitter y ya quiere empezar a tomar sus primeras medidas. Una de ellas será acabar con el bloqueo a la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetado en la red social desde el asalto al Capitolio en enero del 2021. "Fue una decisión inmoral", aseguró el multimillonario.

En un evento organizado por el Financial Times, Musk aseguró que este paso es el correcto. "Fue un error. Alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Trump no tuviera voz", se justificó el magnate, que dijo ya cuando compró la red social que una de sus máximas iba a ser que prevaleciera siempre "la libertad de expresión".

"Si hay tuits que son incorrectos y malos deberían ser borrados o invisibles", añadió Musk, para quien una prohibición permanente como la aplicada con el magnate "no es aceptable". El porqué radica, dice, en que puede acabar generando una "pérdida de confianza" por parte de los usuarios de la red social.

El exmandatario por su parte ha asegurado que incluso si Musk le permite volver a Twitter, no tiene intención de hacerlo, y que prefiere usar su propia red social, TRUTH Social, como único canal. "No voy a ir a Twitter, voy a permanecer en TRUTH (verdad)", dijo Trump en declaraciones a la cadena de televisión Fox a finales de abril.

Musk compró la entidad hace semanas por unos 44.000 millones de dólares y, además, dejará de cotizar en bolsa. "La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde los asuntos vitales para el futuro de la humanidad se debaten", dijo en la nota el fundador de Tesla y hombre más rico del mundo.

"También quiero hacer Twitter mejor que nunca al potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los 'bots' de 'spam', y autentificar a todos los humanos", agregó.