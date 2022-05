CCOO denuncia que la "saturació" de les urgències de la Fe de València obliga a allotjar pacients al passadís

"La falta de professionals i la càrrega assistencial està provocant esperes de més d'un dia per a ingressar en planta", ha afirmat el sindicat en un comunicat, en el qual detalla que, com els llits estan "complets", tres pacients "han d'estar en el passadís amb el que açò comporta: menjar, prendre la medicació i fins i tot fer les seues necessitats sense intimitat alguna".

Una infermera i una Tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAE) "estan dempeus enmig del passadís per a poder atendre'ls sense comptar amb els mitjans adequats per a açò", ha relatat.

Aquest sindicat insisteix que "falten professionals de diferents categories". "Per exemple, dels 22 metges d'urgències que hi havia com a reforç covid s'ha passat a 15 amb la creació de noves places estructurals, però molts encara no s'han incorporat. El mateix succeeix amb el personal zelador i d'infermeria", ha exposat.

Per açò, ha exigit a la direcció del centre hospitalari que "dote al servici d'urgències del personal suficient per a poder atendre l'elevada demanda assistencial". "És impossible que un nombre tan reduït de professionals puga assumir el volum de pacients que acudeixen diàriament a un hospital de referència com és l'Hospital La Fe", ha conclòs.