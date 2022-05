Intersindical exigeix el cessament "fulminant" del director de Vaersa:"El col·lapse administratiu és pràcticament total"

Segons ha denunciat el sindicat en un comunicat, "es deu als treballadors triennis guanyats per sentència que haurien d'haver-se pagat al gener; es deuen endarreriments de centrals de comunicació de darrers anys; no es contesten mails enviats a recursos humans; es generen borses de treball a les quals després el sistema informàtic no et permet presentar-te a l'examen online i no es respon a les al·legacions i se cessa personal 'perquè no es faça fix' encara que el seu treball no haja finalitzat, contravenint la sentència guanyada en el TSJ per aquest sindicat".

També ha criticat que "es trauen a oferta pública d'ocupació places que per llei han de traure's en els processos d'estabilització de l'anomenat 'icetazo', la llei 20/2021" i "es prenen decisions vulnerant la negociació sindical, obligant-nos a funcionar a colp de sentència". A més, s'ha referit a "concursos de trasllats que porten anys sense fer-se amb gent desplaçada a molts quilòmetres de la seua població". "La llista seria interminable", ha lamentat.

Mentrestant, "el director pareix gestionar a colp d'eslògan, fent-se selfies en Twitter i parlant de transparència, sostenibilitat i estabilitat de l'ocupació pública, mentre deixa en el carrer al personal de Vaersa 'perquè de seguir treballant es faria fix', en el que podria ser un gegantesc ERO encobert", ha recriminat Intersindical.

El sindicat ha subratllat que García "no pot continuar al capdavant de Vaersa ni un dia més". "Si no té ni idea de gestionar, més enllà de l'eslògan i la prepotència, que el cessen i que porten a algú que solucione els problemes en comptes de crear més", ha reclamat.

Intersindical ha incidit que "la majoria d'entitats del sector públic han convocat a la part sindical per a establir les baremacions dels processos d'estabilització i les places que en ells han d'eixir", però en Vaersa els han convocat per al dia 16 d'aquest mes de maig, quan "el termini compleix el 31". "Tenim por que es perda l'oportunitat d'estabilitzar centenars de places de treball per la ineficiència d'aquest senyor", ha advertit.

Per tot açò, ha exigit al Consell que "prenga cartes en l'assumpte, cessament fulminantment al director i establisca les persones i mecanismes adequats, encara que fora una gestora, per a solucionar tots els problemes descrits abans que es creue la línia de no tornada i ja res tinga solució".