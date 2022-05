L'Ajuntament de València destina 380.000€ a ajudes a la producció i la programació d'arts escèniques

Els interessats poden presentar les seues propostes fins alpròxim 26 de maig. En total, el consistori destinarà 380.000 euros a finançar les arts escèniques de València amb un màxim de 20.000 euros per projecte o per sala.

Les ajudes per a finançar la programació d'espais escènics privats ascendeixen a 200.000 euros. Podran beneficiar-se les persones físiques o jurídiques que gestionen espais privats a València i que incloguen en la programació companyies i artistes amb domicili social a la ciutat.

Seran subvencionables els cachés o imports abonats a les companyies, les nòmines del personal contractat, viatges, dietes, despeses de seguretat social, lloguer d'oficines i locals, material d'oficina, gestoria o subministraments, entre uns altres. Cada espai escènic podrà rebre un màxim de 20.000 euros.

Per la seua banda, les ajudes per a la producció d'arts escèniques busquen afavorir la creació i muntatge d'espectacles de teatre, dansa, circ, escena performativa i arts vives a la ciutat. En total, es destinen 180.000 euros amb un màxim de 20.000 euros per projecte finançat.

Poden concórrer les companyies amb seu a València o, en el cas de les persones físiques, els qui estiguen empadronades a la ciutat un mínim de sis mesos.

Seran subvencionables els costos del projecte que siguen necessaris per a la seua execució, entre ells la contractació i subcontractació de persones, el material fungible, l'equipament o la formació necessària, entre uns altres.

Les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica municipal. Es poden consultar les bases i descarregar les instàncies en la pàgina web municipal.