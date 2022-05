Cvirus.- El PP demanarà la compareixença d'Antifrau perquè explique la investigació dels contractes d'emergència

Aquesta petició arriba després que Llinares haja confirmat en la comissió d'Hisenda de les Corts que hi ha en marxa una investigació sobre els contractes de compra de material sanitari "sense passar pels procediments de control i fiscalització", informa el partit.

Per al portaveu 'popular' de Transparència, Fernando Pastor, és important conéixer el fons de la qüestió i saber "què és allò que realment s'ha dut a terme", ja que "de les paraules del director d'Antifrau es desprèn que aquests contractes han sigut lesius per a les arques públiques valencianes".

"Cal saber tota la lletra xicoteta dels contractes que en el seu moment es van fer amb poca transparència i sense fiscalització per part de cap organisme fiscalitzador de l'administració pública valenciana. Cal saber si els diners dels valencians, en un moment tan complicat com va ser l'inici de la pandèmia, va ser ben utilitzat per part del Consell de Ximo Puig per a fer front a la situació tan alarmant que s'estava vivint en els hospitals valencians".

Al seu juí, després d'escoltar les afirmacions i els "dubtes" i conéixer que hi ha una investigació oberta per part de l'agència sobre alguns d'eixos contractes, és més important que mai saber tota la veritat i aclarir els termes en els quals es van fer eixos contractes d'emergència.

D'altra banda, el diputat del PP critica que "el director d'Antifrau continue escudant-se en les actuacions judicials per a no informar sobre si la Generalitat ja ha iniciat els tràmit per a la recuperació dels més de 500.000 euros defraudats per les empresa de l'imputat germà de Ximo Puig després de les subvencions concedides per diverses conselleries de la Generalitat Valenciana".