CSIF augura que hi haurà "imposició de grans canvis" en el currículum de Secundària i exigeix una negociació "urgent"

El sindicat adverteix de la inquietud" que, al seu juí, està generant entre el col·lectiu docent la modificació del currículum de Secundària i reclama que en eixa reunió es tracte l'esborrany de currículum, la implantació del nou i les competències docents en les diferents especialitats.

CSIF urgeix l'obertura d'un procés negociador davant els canvis que està planificant en diferents assignatures Conselleria "sense negociar i sense informar".

L'organització explica, en un comunicat, que el currículum engloba tant els continguts de les assignatures com les assignatures per curs, amb el que té un gran impacte tant entre professorat com entre el propi alumnat.

MÚSICA, CLÀSSIQUES, FILOSOFIA I INFORMÀTICA

Aquestes variacions, apunta, "afecten a assignatures com a Música, Llengües Clàssiques, Filosofia o Informàtica i signifiquen que passen d'obligatòries a optatives en determinats cursos".

Afig que la situació "repercuteix que l'alumnat que les cursa puga ser inferior i que es pose en risc hores d'impartició del professorat".

El sindicat exigeix que "no resulte perjudicat cap col·lectiu docent i que cap especialitat perda hores".

Finalment, reclama a l'administració educativa que "no impose canvis de cara al pròxim curs i que negocie les variacions que pretén aplicar en el currículum amb els representants legals dels treballadors, que són els sindicats".