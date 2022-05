Baixa autoestima, pressió estètica i hipersexualització: les pantalles agreugen la salut mental de les adolescents

Baixa autoestima, pressió estètica, assetjament virtual o hipersexualització són alguns dels perills que conviuen en les xarxes i que sobretot afecten a les xiques. Per açò és necessari analitzar la relació que tenen amb la tecnologia per a previndre tant aquests riscos com el seu ús inadequat.

Així ho ha diagnosticat l'equip de prevenció de tecnoadiccions de Fundació Adsis en la trobada '¿Y las chicas qué?', celebrat en el centre municipal La Petxina de València amb l'assistència de més de 150 persones, informa l'entitat.

L'esdeveniment s'ha centrat a analitzar la relació entre les xiques i la tecnologia: les realitats de l'ús de xarxes socials, mòbil i videojocs en les adolescents, tractant els riscos que comporten les tecnologies i establint claus per a previndre i detectar un mal ús d'aquest.

Diverses joves han expressat com és la seua relació amb les pantalles, mentre la psicòloga Carolina Izquier, especialista en addiccions comportamentales, ha advertit que en l'últim any ha augmentat el percentatge d'adolescents ateses en aquesta àrea. Es tracta de xiques joves amb problemes addictius que afecten a diverses àrees de la seua vida com la seua autoestima o la seua autoimagen.

A més, les 'influencers' Laura Almenara (@feminismoen8bits) i Mara Jiménez (@croquetamente__) i la psicòloga Ana Ayala, especialista en joves i addiccions, han participat en una taula redona sobre la influència de les xarxes socials en l'auge dels trastorns de la conducta alimentària, el 'ghosting' o el 'sexpreading'.

Respecte a l'ús de videojocs, preocupen a l'excés la hipersexualització dels personatges femenins i l'assetjament que pateixen les dones a l'entorn virtual i que es veuen emparats per l'anonimat. Escolta i comprensió, confiança, creació d'espais segurs i supervisió de l'ús de les tecnologies són els consells clau que han dirigit les ponents a les famílies i professionals que treballen amb les joves.

En xifres, des de 2014 s'ha incrementat un 10% el risc d'ús compulsiu en internet entre les adolescents, d'acord a l'últim informe sobre addiccions comportamentales impulsat per l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions (OEDA).

'¿Y las chicas qué?' és una iniciativa emmarcada en les accions de prevenció comunitària impulsades des del servici municipal d'addiccions. La inauguració ha sigut a càrrec de la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro; el regidor de Salut, Emiliano García, i la coordinadora d'addiccions d'Adsis, Mª Jesús Flores.