Generalitat canvia el nom de 23 parades de Metrovalencia coincidint amb l'engegada de la L10

Així, ha indicat que el canvi en cartells d'horaris, plànols zonals, generals i de barri, distintius direccionals o 'termòmetres' de línia s'iniciarà dilluns que ve, 16 de maig, de manera progressiva i coincidint amb l'engegada de la nova línia L10 de Metrovalencia (Alacant-Natzaret) "per motius d'eficiència". L'administració valenciana ha assenyalat que amb la posada en servici de la L10 "es fa necessària la renovació de la senyalística de tota la xarxa".

Els canvis proposats són resultat d'un estudi encarregat a la Universitat de València i avancen "en la normalització lingüística de les nomenclatures d'estacions i parades", ha ressaltat la Generalitat. Aquestes modificacions afecten a 23 instal·lacions, en concret, 9 de metro, 13 de tramvia i una d'un recinte intermodal.

En la Línia 1 de metro Vilanova de Castelló passarà a nomenar-se Castelló per a arreplegar la nova nomenclatura de la localitat aprovada pel ple del Consell i que arreplega el Butlletí Oficial de l'Estat. En la Línia 2, Torre del Virrei serà Gallipont-Torre del Virrei; Benaguasil 1r es convertirà en Fons de Benaguasil; i Benaguasil 2, l'estació més pròxima al nucli urbà d'aquest municipi, farà el mateix amb Benaguasil i per a millorar "la identificació de les estacions".

D'altra banda, en les línies 5 i 7, Aragó passarà a cridar-se Aragó i en les línies 3 i 9 Alboraia-Palmaret es dirà Alboraia Palmaret i Alboraia-Peris Aragó es denominarà Alboraia Peris Aragó. Així mateix, en les línies 3, 5 i 9 Roses serà Roses, amb la finalitat d'avançar "en la normalització lingüística, com recomanava l'estudi de la Universitat de València".

En les línies de metro també hi haurà un canvi per a l'estació que actualment es denomina Amistat-Casa de la Salut, que tornarà al seu originari nom d'Amistat i una vegada conclòs el contracte de patrocini del centre sanitari.

TRAMVIA

Pel que fa al tramvia, la Generalitat ha detallat que es procedirà a la modificació de Grau Canyamelar per Grau La Marina; Mediterrani per Canyamelar; Marina Reial Joan Carles I per Neptú; La Marina per Cabanyal; Les Arenes per Platja Les Arenes; Eugènia Vinyes per Platja Malva-rosa; Serradora per Beteró; Primat Reig per Trinitat; i Estadi del Levante per Estadi Ciutat de València.

Igualment, es canviarà TVV per À Punt, i Santa Gemma-Parc Científic UV per Parc Científic per a aconseguir "una millor identificació de les parades".

A més, es donarà "més rellevància als barris", ha ressaltat l'administració valenciana, que ha destacat els canvis de denominació que es produiran en El Cabanyal i al llarg de la façana marítima. Les modificacions busquen també adaptar-se als diferents canvis urbans.

A açò se sumen noves nomenclatures de Tarongers-Ernest Lluch i Facultats-Manuel Broseta per a les parades que es denominaven simplement Tarongers i Facultats, respectivament. En aquests casos s'ha afegit el nom i els cognom dels dos professors universitaris valencians assassinats per ETA, ha precisat l'administració autonòmica.

L'estació de Marítim-Serreria, que conté en la seua nomenclatura una paraula en valencià i una altra en castellà i que acull tant les Línies 5 i 7 de metre com a les Línies 6 i 8 de tramvia en una instal·lació intermodal, passarà a denominar-se Marítim.