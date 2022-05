Activistas ocupan la sede del distrito de Sants para pedir el realojo de una familia

Una treintena de activistas a favor del derecho a la vivienda han ocupado este martes la sede del distrito municipal de Sants-Montjuïc de Barcelona para pedir un realojo para Abdel, su mujer y sus dos hijas, que hace un mes fueron desahuciados de un piso que estaban ocupando en el barrio.

La familia se trasladó a la alternativa habitacional que le ofrecieron los servicios sociales: una pensión en la calle Balmes. Pero él rechaza esta solución porque se sienten arraigados en Sants y porque en la pensión han de compartir el lavabo y solo hay tres camas.

Los trabajadores del distrito se han ofrecido a negociar, pero han puesto como condición dialogar con un grupo de cinco representantes en lugar de con el grupo entero. El sindicato lo ha rechazado.

Una treintena de miembros del Grup d'Habitatge de Sants y del Sindicat de Barri de Poble-Sec se han reunido a las 10 de la mañana en el Bloc La Bordeta para llevar a cabo una protesta por el realojo de Abdel y su familia, que consideran que tendrían que poder vivir en el barrio. Desde allí han ido hasta la sede del Districte de Sants-Montjuïc y han entrado dentro para ocupar la sede. Una parte de los manifestantes se ha quedado en la calle, mientras que el grupo más numeroso ha subido hasta la oficina de vivienda.

Allí les ha recibido el consejero técnico del Districte de Sants-Montjuïc, Xavier Farré, que les ha recriminado que se hayan presentado sin avisar y que interrumpiesen la jornada de los trabajadores municipales. Durante casi una hora, los activistas han manifestado sus reclamaciones a Farré y le han transmitido que no se irían hasta que la familia no fuese realojada en el barrio.

Farré les ha respondido que se ha reunido con los activistas siempre que estos lo han pedido, y les ha reprochado las formas de entrar en la oficina sin avisar. "Así no conseguiréis nada", les ha dicho. Además, ha asegurado que hasta hoy no había sabido del caso de Abdel y su familia.

El movimiento también ha reclamado un realojo para tres familias desahuciadas que están en pensiones del distrito, pero que denuncian el mal estado de estos alojamientos

Abdel tiene una discapacidad mental del 75%. Él mismo explica que le cuesta leer y que trabaja en una empresa que da trabajo a personas con capacidades especiales. Vivía desde hace un año con su mujer y sus dos hijas de 2 y 4 años ocupando un piso en Sants hasta que los Mossos los desalojaron hace cerca de un mes sin avisarlos. Entonces, Abdel y su familia se trasladaron a la pensión que les ofrecía Serveis Socials en la calle Balmes, en el Eixample.

Abdel (a la izquierda) le explica su situación al consejero técnico del distrito de Sants-Montjuïc, Xavier Farré. ACN

Pero Abdel no está contento con esta pensión y quiere volver a Sants. "Esto no puede ser. Mis hijas van a la escuela aquí y mi mujer no sabe moverse fuera del barrio. Hemos de encontrar una solución para volver", ha manifestado.

También ha denunciado que la pensión que les han asignado tiene duchas compartidas, que han de ir a un restaurante a comer porque no tiene cocina y que hasta hace poco solo había dos camas cuando ellos son 4.

Además de Abdel, el movimiento también ha reclamado un realojo para tres familias desahuciadas que están en pensiones del distrito, pero que denuncian el mal estado de estos alojamientos. "Está a medio camino de ser un campo de concentración", ha explicado Fabio, uno de los afectados.

Más reclamaciones

Los manifestantes han hecho entrega al consejero técnico del distrito de un documento en el que constaban reclamaciones más genéricas del ámbito de la vivienda. En concreto, piden que la gente sin papeles tenga acceso a la Mesa de Emergencia y una "revisión de los protocolos excluyentes de acceso a la Mesa", según manifiestan.

También reclaman que los pisos de emergencia estén "en el barrio y en buenas condiciones", y más agilidad a la hora de asignarlos.

Reunión inexistente

Después de expresar que aquella no era la manera en la que tenían que proceder los concentrados, Farré ha propuesto mantener una reunión con cinco de ellos para negociar sus peticiones. Pero los activistas han decidido que querían estar todos. Las partes no se han puesto de acuerdo y finalmente la negociación no se ha producido.

Los activistas han abandonado finalmente la oficina de vivienda y se han instalado en una sala de la primera planta, en la que tienen la intención de quedarse todo el día hasta que no cedan a sus peticiones.