La Generalitat formalitza la venda de la subhasta de cinc parcel·les per un import de 2,6 milions d'euros

La directora general de Sector Públic i Patrimoni, Isa Castelló, ha assenyalat que amb aquesta venda es dona "nova destinació a immobles que no són necessaris per a la prestació de servicis públics".

"La subhasta ens va permetre obtindre preus superiors als tipus d'eixida, per la qual cosa esperem poder reeditar noves subhastes per a continuar dinamitzant l'Inventari de Béns de la Generalitat", ha apuntat, segons ha informat l'administració valenciana en un comunicat.

Castelló ha assegurat que aquestes subhastes "són un dels molts mecanismes" per a complir eixe objectiu de dinamització del patrimoni de la Generalitat. "Tenim com a objectiu no tindre immobles sense ús i destinació i juntament amb les alienacions, hem impulsat les cessions i mutacions a ajuntaments, més de trenta des de 2019", ha exposat.

En concret, s'han venut dos parcel·les situades en el Parc Tecnològic de Paterna (València), annexes a la Ciutat Esportiva del València CF, per un valor de 1.217.000 euros. S'han adjudicat a l'entitat esportiva.

A més, s'ha adjudicat una parcel·la d'Elx (Alacant), catalogada com de sòl urbà, per un import de 1.050.000 euros. Aquest terreny es troba situat en la Partida Balsares i compta amb 2.524 metres quadrats.

Igualment, s'ha venut una parcel·la a Xest (València), de 1.633,17 metres quadrats i situada en el Parc Empresarial, per un import de 124.120,92 euros.

A aquestes operacions se suma l'adjudicació per 221.238 euros d'una parcel·la de sòl urbà a Castelló de la Plana, situada en el Sector de Lledó, que compta amb 865,3 metres quadrats.