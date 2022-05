'Vota Suècia', l'eurovisiva campanya dels Premis Rei Jaume I per a demanar més inversió en ciència

Amb un cartell que evoca el logo i la tipografia del festival europeu de la cançó, es difonen missatges com "Ja que en Eurovisió no pots votar a Espanya, vota Suècia perquè ens expliquen com arribar als primers llocs de R+D+i d'Europa o com han convertit les seues startups en èxits internacionals".

Des de la fundació recorden que Espanya "segueix a la cua d'Europa en inversió en R+D+i". "Encara que els esforços del Ministeri hanaugmentat i existeix una major sensibilitat i predisposició, no és suficient per a estar a l'altura del país nòrdic, que és el bressol dels Premis Nobel o compta amb empreses tecnològiques de referència, com Spotify i l'estudi creador de Minecraft, entre uns altres", apunten.

Afigen que, mentre Espanya segueix destinant menys del 2% del PIB a la ciència i la innovació empresarial, Suècia inverteix quasi tres vegades més.

El president executiu de la Fundació Premis Rei Jaume I, Javier Quesada, assevera que, un any més, l'entitat "pretén atraure l'atenció de la societat civil, així com de la classe política en la necessitat de dedicar esforços i inversió en ciència, investigació i emprenedoria, com a base fonamental per al creixement del nostre país".