Victoria Caro confirma su ruptura con Iván Cañellas tras más de seis meses de relación: "Le deseo lo mejor"

Una de las parejas más exitosas de TikTok e Instagram, Victoria Caro e Iván Cañellas, han roto su relación después de confirmar su romance en septiembre del año pasado.

Ambos han protagonizado virales vídeos juntos e incluso han aparecido varias veces en el canal de Mtmad de la catalana, confesando su amor y sus deseos de seguir adelante con su relación.

Sin embargo, tras un par de semanas sin compartir imágenes juntas, ha sido ella misma la que ha reconocido en sus historias que, después de una relación tan pública, han preferido llevar la separación en privado.

Historia de Victoria Caro confirmando su ruptura con Iván Cañellas. INSTAGRAM

"No os he dicho nada porque es algo de lo que prefiero no hablar", ha escrito respondiendo a las preguntas de sus seguidores: "De hecho, os agradecería que mantengáis respecto hacia los dos".

"Creo que tenéis que saberlo porque al final hemos sido una pareja muy pública", ha añadido: "Hemos tomado caminos distintos y solo le deseo lo mejor. Gracias por todo el apoyo que me dais siempre".

Después de esta confesión, Iván no ha dicho nada en su cuenta de Instagram, pero sí ha publicado un TikTok en el que ha comentado que "se ha independizado", es decir, ya no viven juntos. "Cuando me decía que conmigo todo iba a ser todo diferente", ha escrito.