Compromís veu marge per a construir un front ampli entre partits, Podem demana centrar-se a governar i EUPV "parlar ja"

Així ho han traslladat les representants dels tres grups en Les Corts, en roda de premsa després de la junta de síndics, sobre la possibilitat de replicar a la Comunitat Valenciana la coalició 'Per Andalusia' dels comicis andalusos del pròxim 19 de juny. Aquesta confluència es va inscriure divendres passat dins del termini legal, però sense que pogueren entrar Podem ni Aliança Verda per un error.

Com a síndica de Compromís, Papi Robles ha ironitzat amb que en la seua formació són "experts" a apurar els terminis i ha assegurat que ja estan "en la faena", com demostra el pacte estratègic i no electoral de l''Acord del Túria' que van firmar aquest dilluns a València al costat de MÉS per Mallorca, CHA, Verds Equo i Més País.

Així, després de recordar que els comicis valencians encara no estan convocats, ha advocat per anar dialogant per a construir un front que defenga "de la millor manera" els interessos de la ciutadania. Ha promès que seguiran "escenificant eixe camí", encara que queda temps i "el d'ahir va ser simplement un punt de partida".

Dit açò, Robles ha advertit que els "límits" de Compromís sempre seran que eixe front ampli no antepose les sigles partidistes als interessos dels valencians, "siga amb qui siga la negociació".

Per la seua banda, la síndica d'UP i coordinadora autonòmica de Podem, Pilar Lima, ha remarcat que falta "molt de temps" per a les eleccions, un any en el qual creu que els votants esperen que se centren en l'acció de govern amb lleis com la de canvi climàtic, la taxa turística o la de salut mental.

DISCRECIÓ SENSE EXCLOURE A NINGÚ

"No hem deixat de parlar, però m'agrada fer-ho en espais discrets i no a través de la premsa", ha subratllat, encara que ha reconegut que cada partit "té legitimitat per a triar les seues prioritats".

En qualsevol cas, Lima ha defès que "ningú està exclòs" d'eixe possible front ampli, "un projecte transformador amb diferents veus", i que "l'important és anar totes a una de manera dialogada i educada". També ha demanat que la campanya andalusa estiga "a l'altura" i ha avisat que les de 2023 seran unes eleccions crucials davant el "perill" que puga governar "la dreta i la ultradreta".

I Estefania Blanes, portaveu adjunta d'UP i integrant de l'executiva d'EUPV, ha coincidit en la seua aposta per "anar més enllà" de la confluència Unides Podem i ha afirmat que l'experiència d'Andalusia demostra que "no es poden apurar els terminis i cal començar a parlar ja".

Ha descartat que les crítiques que es van creuar aquest dilluns Podem i IU suposen "un trencament de res", encara que ha reconegut que "arribar a consensos significa cedir i no sempre és fàcil". Per açò ha cridat la generositat" i ha confiat que "els temes més burocràtics es poden solucionar si existeix voluntat política".

Blanes també ha descrit l''Acord del Túria' firmat aquest dilluns com "una manera d'escenificar eixa unió i evidenciar que eixe front ampli s'amplie és la voluntat de tots". "En cap moment és contradictori, és un pas més", ha remarcat.