Julia Suay Corredera guanya la VII Convocatòria d'Autoria en Ultramar amb "una reflexió sobre l'oblit"

La peça seleccionada arreplega la metamorfosi d'una professora de primària que en morir es converteix en ciutat, expliquen en un comunicat els responsables del certamen, que impulsa l'espai teatral amb el suport de Fundació SGAE i Associació valenciana d'escriptores i escriptors teatrals (AVEET).

Suay ofereix "una reflexió sobre la mort i l'oblit, un treball de lluita contra el temps des de l'esperança perquè tots dos no existisquen".

El jurat en aquesta edició ha estat integrat per Rodolf Sirera, com a representant de Fundació SGAE, Xavier Puchades, com a representant d'AVEET i Mertxe Aguilar, com a representant de la sala.

El procés de treball que comptarà amb tutories externes per part d'un professional de reconegut prestigi, compta amb una ajuda d'econòmica de 3.000 euros per a l'escriptura i l'edició final del text resultant de la residència.

Julia Suay (Conca, 1995) és graduada en Art Dramàtic en l'especialitat textual per Escuela OFF (València). Com a autora, estrena les peces 'Esta no es la típica historia de amor' y 'Salmon Fiction' i 'Salmon Fiction'. A més ha treballat com a actriu en diferents produccions com a 'Red Point', 'Hanson o la venganza de Plutón' o 'La oscuridad'.

Julia Suay també és graduada en Ciències Ambientals per la Universitat de València i actualment continua formant-se dins del Grau de Llengua i Literatura.