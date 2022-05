Martínez (PSPV) diu que està "dedicada" a ser alcaldessa i que l'elecció del nou síndic correspon a Puig

"Seria molt pretensiós per la meua banda proposar-me per a res", ha declarat sobre la possibilitat que relleve Mata després de la seua renuncia per a centrar-se en la defensa de Jaume Febrer, el presumpte capitost del cas Assut que afecta a càrrecs del PP i el PSPV per presumptes comissions en l'Ajuntament de València durant l'època de Rita Barberá.

Martínez ha declarat, abans i després de la junta de síndics, que no li correspon a ella "elucubrar" sobre si podria ser la nova portaveu o si hi ha una remodelació "xicoteta o àmplia" del Consell a compte de l'eixida de Mata. "'Passe paraula (...). No vull posar més ferro en les quinieles, ja hi ha massa", ha afegit.

Dit açò, ha assenyalat que Puig és qui té "tota la informació i les claus" i que "no tardarà molt" a anunciar la seua decisió, a més d'assegurar que està "còmoda" en els seus càrrecs actuals i que no ho haurà fet "tan mal" com a alcaldessa si ha revalidat en el càrrec en els últims anys. "Li ho dec tot al PSPV, gaudisc molt en qualsevol espai en el qual se'm deixe treballar", ha manifestat.

En qualsevol cas, ha reconegut que "lògicament", ella podria negar-se a ser síndica si Puig li ho proposa perquè la "primera i última paraula" la tenen qui fa l'oferta i qui la rep. "No es tracta de dir sí o no, no és una dicotomia, no està en la meua mà en aquest moment i no conec l'opinió del president", ha insistit.

"BARCELÓ PODRIA FER UN GRAN PAPER"

Respecte a un altre dels noms que es barregen, el d'Ana Barceló, l'alcaldessa ha ressaltat que l'actual consellera de Sanitat té molta experiència en Les Corts i "podria fer un gran paper" com a síndica.

Ha puntualitzat a més que el tripartit del Botànic "no està esgotat per a res i està treballant bé", com al seu juí ho demostra l'augment de l'ocupació a la Comunitat o la decisió de Volkswagen d'instal·lar una gigafactoria de bateries en Parc Sagunt II.