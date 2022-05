Compromís ve margen para construir un frente amplio entre partidos, Podem pide centrarse en gobernar y EUPV "hablar ya"

Así lo han trasladado las representantes de los tres grupos en Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics, sobre la posibilidad de replicar en la Comunitat Valenciana la coalición 'Por Andalucía' de los comicios andaluces del próximo 19 de junio. Esta confluencia se inscribió el pasado viernes dentro del plazo legal, pero sin que pudieran entrar Podemos ni Alianza Verde por un error.

Como síndica de Compromís, Papi Robles ha ironizado con que en su formación son "expertos" en apurar los plazos y ha asegurado que ya están "en la faena", como demuestra el pacto estratégico y no electoral del 'Acord del Túria' que firmaron este lunes en València junto a MÉS per Mallorca, CHA, Verdes Equo y Más País.

Así, tras recordar que los comicios valencianos aún no están convocados, ha abogado por ir dialogando para construir un frente que defienda "de la mejor manera" los intereses de la ciudadanía. Ha prometido que seguirán "escenificando ese camino", aunque queda tiempo y "lo de ayer fue simplemente un punto de partida".

Dicho esto, Robles ha advertido que los "límites" de Compromís siempre serán que ese frente amplio no anteponga las siglas partidistas a los intereses de los valencianos, "sea con quien sea la negociación".

Por su parte, la síndica de UP y coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, ha remarcado que falta "mucho tiempo" para las elecciones, un año en el que cree que los votantes esperan que se centren en la acción de gobierno con leyes como la de cambio climático, la tasa turística o la de salud mental.

DISCRECIÓN SIN EXCLUIR A NADIE

"No hemos dejado de hablar, pero me gusta hacerlo en espacios discretos y no a través de la prensa", ha subrayado, aunque ha reconocido que cada partido "tiene legitimidad para elegir sus prioridades".

En cualquier caso, Lima ha defendido que "nadie está excluido" de ese posible frente amplio, "un proyecto transformador con distintas voces", y que "lo importante es ir todas a una de forma dialogada y educada". También ha pedido que la campaña andaluza esté "a la altura" y ha avisado que las de 2023 serán unas elecciones cruciales ante el "peligro" de que pueda gobernar "la derecha y la ultraderecha".

Y Estefania Blanes, portavoz adjunta de UP e integrante de la ejecutiva de EUPV, ha coincidido en su apuesta por "ir más allá" de la confluencia Unides Podem y ha afirmado que la experiencia de Andalucía demuestra que "no se pueden apurar los plazos y hay que empezar a hablar ya".

Ha descartado que las críticas que se cruzaron este lunes Podemos e IU supongan "una rotura de nada", aunque ha reconocido que "llegar a consensos significa ceder y no siempre es fácil". Por eso ha llamado a la "generosidad" y ha confiado en que "los temas más burocráticos se pueden solventar si existe voluntad política".

Blanes también ha descrito el 'Acord del Túria' firmado este lunes como "una manera de escenificar esa unión y evidenciar que ese frente amplio se amplíe es la voluntad de todos". "En ningún momento es contradictorio, es un paso más", ha remarcado.