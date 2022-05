Los carmenistas denuncian a Más Madrid por financiación ilegal y falsificación de firmas

Los díscolos que rompieron con la formación de Más Madrid bajo el liderazgo de Rita Maestre y formaron uno propio el pasado septiembre bajo el nombre de Rucupera Madrid o Grupo Mixto van a llevar, de nuevo, a su anterior formación a los tribunales. Esta vez por financiación ilegal y falsificación de firmas en documento público.

De este modo, Recupera Madrid no solo recurrirá la sentencia provisional del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid que pide disolver su grupo y renombrar a sus tres concejales como no adscritos. También va a emprender medidas contra ellos con los que aspiran a justificar que quisieran salirse de Más Madrid, dado que -según Recupera Madrid- cuando Más Madrid se presentó en mayo de 2019 era un partido instrumental y ha evolucionado en esta legislatura en un partido orgánico. Y, en consecuencia, "no se permitía trabajar de forma independiente, base esencial del proyecto original", explica su portavoz Marta Higueras.

También el concejal José Manuel Calvo insiste en que bajo dicha situación "la convivencia dentro de Más Madrid resultaba absolutamente imposible". "Hay muchas cosas que hemos querido evitar por no dañar las opciones electorales de la izquierda, pero no podemos seguir en silencio dadas las falsas acusaciones de Rita Maestre".

Las "malas prácticas" de Más Madrid

Los tres carmenistas - el cuarto, Felipe Llamas dejó el grupo en diciembre- denuncian tres prácticas de Rita Maestre "que demuestran las peores formas de los partidos políticos".

1. Financiación ilegal con cobros de cuotas ilegales a personas -personal eventual- no afiliadas al partido, exigencia de pagos a los vocales vecinos (con sentencia en firme ya ganada por parte de los vocales, siendo readmitidos tras expulsarles por no pagar las cuantías exigidas), según Recupera Madrid.

2. Acoso a trabajadores, concejales y personal que no aceptaban las directrices de la dirección de Rita Maestre. Prueba de ello es que Más Madrid es el partido que más concejales ha perdido en una legislatura, con récord de ceses entre vocales vecinos, según Recupera Madrid.

3. Falsificación de firmas para la constitución del partido a posteriori. El cambio de Más Madrid a Más País se hace mediante falsificación de firmas cuyas pruebas ha terminado de recoger Recupera Madrid en fechas recientes y que procederá a denunciar ante la Justicia, según Recupera Madrid. "En unos días presentaremos una demanda para elevar a Fiscalía ese documento público falso. Es el documento que sirvió para transformar un partido instrumental en un partido de ámbito estatal", han explicado en rueda de prensa.

Una sentencia ordena disolver el Grupo Mixto



Lo anterior responde a la sentencia que se hizo pública la pasada tarde del lunes, en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid condena al Ayuntamiento de la capital "a disolver el Grupo Mixto" declarando que los cuatro concejales que abandonaron el Grupo Municipal Más Madrid -Luis Cueto, José Manuel Calvo, Marta Higueras y Felipe Llamas -este último dimitió en diciembre- adquieran la consideración de "miembros no adscritos".

Esta sentencia da respuesta a la demanda que interpuso el grupo de Rita Maestre contra la resolución de fecha 23 de agosto de 2021, fecha en que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid desestimaron el recurso que presentó Maestre y que avalaba la formación de los carmenistas. La reciente sentencia tilda aquello de "acto administrativo que se anula por no ser conforme a Derecho". También condena al Ayuntamiento de Madrid a pagar 50 euros de costas, así como a los díscolos, incluido el cuarto que dejó la formación a finales de año.

Para la formación más amplia de la oposición, esta sentencia es una "victoria legal y democrática frente a un alcalde que, en esto también, ha demostrado que no está a la altura de esta ciudad; es una victoria importante para todos porque no se puede retorcer la ley y la voluntad democrática para intereses propios, para conseguir sacar leyes de un gobierno débil que hace aguas y que tiene que utilizar estas artimañas".

Esta sentencia fechada a día 5 de mayo coincide con otra que da respuesta a la demanda de Vox que, también, pedía la disolución del Grupo Mixto. Sin embargo, en este caso, el mismo juzgado desestima el recurso de Vox contra la constitución del Grupo Mixto. Porque, según la sentencia, "el grupo municipal Vox no acredita que la resolución impugnada haya afectado o alterado las iniciativas que ese grupo pueda presentar, ni tampoco que haya de alterar los recursos económicos que tiene asignados".