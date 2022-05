La Biblioteca Valenciana rep el fons documental de Carmen Alborch

L'arxiu està integrat per 50 caixes que contenen documents originals, fotografies en paper, retallades de premsa i arxius d'imatges digitalitzades que corresponen principalment a la faceta pública de la intel·lectual i política valenciana, que va morir a l'octubre de 2018.

Quant a la seua carrera política, la documentació és molt variada i destaca la part relativa a les seues candidatures tant a les Corts Generals com a l'alcaldia de València, així com l'abundant correspondència pública durant el període en què va ser ministra, expliquen des de la Conselleria de Cultura.

A més, incorpora plans de govern, informes, cartes o dosieres de premsa es barregen amb els escrits elaborats per la pròpia Carmen Alborch per a les seues compareixences polítiques o per a actes i publicacions a les quals era convidada.

El fons reuneix també notes preses durant l'assistència a congressos i cursos, així com la documentació elaborada i recopilada i els esborranys emprats per a l'elaboració dels seus assajos i articles sobre el feminisme i el lloc de la dona en la societat.

UN MILER DE FOTOGRAFIES

L'arxiu es completa amb una compilació de notícies, entrevistes i reportatges en la premsa i revistes sobre ella o la seua tasca i prop d'un miler fotografies, la major part d'elles, d'actes públics en els quals va participar.

La Biblioteca Valenciana catalogarà i digitalitzarà els documents per a posar-los a la disposició dels investigadors i del públic interessat.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dimarts una resolució firmada pel conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, en la qual s'accepta la donació de Miguel Rafael Alborch Bataller, Vicenta Alborch Bataller i Rafael Alborch Bataller. El valor del conjunt, segons detalla la publicació oficial, aconsegueix els 45.000 euros.