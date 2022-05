El New York Times es fa ressò d'una investigació en la UV sobre bandes elàstiques per a entrenament

L'estudi pretén determinar els diferents efectes sobre la capacitat funcional i la composició corporal per l'ús de dispositius de bandes elàstiques enfront de les màquines de pes, ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

La investigació ha sigut coordinada per Juan Carlos Colado, catedràtic de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, director de la Unitat d'Investigació en Esport i Salut i director del Grup d'Investigació en Prevenció i Salut en l'Exercici Físic i l'Esport de la Universitat de València.

Per a l'estudi es van escollir 45 dones voluntàries sedentàries sanes i de mitja edat, i es van assignar aleatòriament a un de tres grups: 21 subjectes entrenats amb bandes elàstiques, 14 entrenats amb màquines de pes i 10 eren controls.

Tots dos grups d'exercicis es van entrenar amb un programa de resistència muscular dos vegades per setmana durant 10 setmanes, amb un total de sis exercicis per sessió per als principals grups musculars.

La intensitat de l'exercici es va igualar mitjançant el seguiment conjunt del mateix nombre objectiu de repeticions i la taxa d'esforç percebut en els músculs actius. La capacitat funcional es va avaluar mitjançant proves de flexions amb suport de genoll i 60 segons de sentadilla. La composició corporal es va mesurar mitjançant un analitzador d'impedància bioelèctrica de huit elèctrodes de contacte.

Els resultats tant per al grup d'entrenament amb bandes elàstiques com per al grup d'entrenament amb màquines de pes mostren una disminució de la massa de greix (p = 0,05 i p <0,01, respectivament) i un augment tant de la massa lliure de greix (p <0,05 i p <0,01, respectivament) com del nombre de repeticions a les proves de flexions amb suport de genoll (p <0,05 i p <0,01, respectivament) i de sentadilla (p <0,01 en les dos). Cap de les variables mesurades per al grup de control va canviar significativament.

Es pot concloure que, independentment del dispositiu utilitzat, el seguiment combinat del mateix nombre objectiu de repeticions i la taxa d'esforç percebut en els músculs actius pot ser una ferramenta vàlida per a controlar la intensitat de l'exercici de resistència i pot conduir a adaptacions saludables.

Així, les bandes elàstiques poden oferir beneficis fisiològics significatius que són comparables als obtinguts de les màquines de pes en la fase inicial de l'entrenament de força de dones sedentàries de mitjana edat.

L'estudi aporta una metodologia d'entrenament físic molt específica que permet poder equiparar l'ús dels dos tipus de materials de condicionament físic, així com facilitar la creació de protocols d'exercització altament segurs i eficaces a l'hora d'entrenar la força amb les bandes elàstiques.

Les bandes elàstiques són barates, accessibles, poden emprar-se en molts llocs i amb públics molt diferents, i poden ser aplicades amb objectius dispars. Açò facilita que puguen ser útils a persones molt desentrenades i amb necessitats especials concretes i a persones altament entrenades i/o esportistes al llarg de tot el seu procés vital.