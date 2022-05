Els projectes d'igualtat d'entitats sense ànim de lucre poden demanar ajuda municipal fins al 6 de juny

El termini per a presentar-se a aquesta convocatòria de prestacions municipals està obert des de divendres passat 6 maig, tal com consta en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dijous, dia 5.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la igualtat entre dones i homes a València. Per a açò, el consistori ha destinat una partida de 100.000 euros, amb un màxim de 8.000 euros per projecte.

En paraules de la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucia Beamud, "es tracta d'impulsar la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local per a optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de l'Ajuntament".

"A més -ha afegit en un comunicat- amb aquesta convocatòria també es preveu impulsar i donar suport a les actuacions del moviment associatiu que fomenten l'apoderament i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida".

Les subvencions seran per concurrència competitiva i poden optar a aquestes ajudes els projectes que busquen potenciar relacions de parelles igualitàries, justes i equilibrades; informar, sensibilitzar, investigar i divulgar les desigualtats entre dones i homes, així com les causes i conseqüències del sistema sexe-gènere i les maneres d'arribar al seu qüestionament i deconstrucción, o la formació dirigida a l'apoderament i a la presa de consciència per part de les dones de les desigualtats de gènere i el suport per a superar-les.

D'altra banda, es contemplen com a accions objecte de la subvenció: la protecció i defensa dels drets de les dones; la creació i manteniment de xarxes d'associacions i entitats de dones i espais de comunicació i relació; i previndre i millorar l'atenció en matèria de violència masclista cap a les dones des d'una perspectiva d'apoderament per a aquest. Finalment, el treball amb noves masculinitats per a la posada en valor de models masculins positius.