La il·lustradora Luci Gutiérrez evocarà l'experiència de tornar a les sales en el cartell del 37 Cinema Jove

La seua il·lustració "de línia contundent, d'aparent senzillesa, així com el seu habitual ús de metàfores, d'una narrativa visual similar a la cinematogràfica, han fet d'aquesta professional la idònia per a reivindicar el retorn a les sales després de la pandèmia", destaquen.

Amb la seua elecció, la directora d'art del certamen, Ada Diez, aspira a "evocar la vivència experiencial del públic en una sala de cinema, marcada per la sensació de formar part del que succeeix en les pel·lícules". D'aquesta manera, Luci Gutíerrez "es conjura amb Cinema Jove, en suma, per a evocar el retorn de la gran pantalla".

En termes pràctics, Diez destaca la gran versatilitat de la seua proposta: "Les seues gammes cromàtiques senzilles, caracteritzades per un abundant ús del blanc i negre en contrast amb un o dos colors bàsics, aconsegueixen un gran equilibri de pesos en el cartell i donen gran joc a l'hora de treballar en les seues diferents aplicacions, a més de crear un gran impacte visual, que deixarà petjada en els espectadors".

TRAJECTÒRIA ALS ESTATS UNITS

Des que va completar els seus estudis en il·lustració en l'Escola La Massana de Barcelona en 2001, Luci Gutiérrez ha treballat en edició, publicitat, premsa i il·lustració de llibres.

En 2007 va passar un període de temps a Nova York i, des d'aleshores, treballa assíduament per a la premsa nord-americana en publicacions com a The New York Times, The Wall Street Journal i The New Yorker, en la qual setmanalment il·lustra la secció 'Shouts & Murmurs'.

És l'autora del llibre 'English Is Not Easy' (Blackie Books, 2013), una guia il·lustrada de l'idioma, publicada en diversos països arreu del món; i el seu últim llibre, 'Manual de Autodefensa', deixa clar que la vida, com l'anglés, no és fàcil.

El seu treball ha sigut guardonat reconegut amb el premi de la Society of Illustrators de Nova York i amb el premi Gràffica, atorgat per professionals espanyols del disseny i de la comunicació visual.