Un llibre revisa la persecució inquisitorial dels homosexuals en la Corona d'Aragó

L'obra, que apareix dins de la col·lecció Estudis Universitaris (és el número 182é), explica com el sentiment de rebuig davant les relacions homosexuals públiques era habitual en l'època medieval i moderna i apareix constantment reflectit en les mentalitats populars i, per tant, les pràctiques homosexuals eren secrets i discretes, explica l'organisme cultural en un comunicat.

El volum se centra en els únics territoris en els quals la Inquisició perseguia l'homosexualitat: Barcelona, València i Saragossa, capitals dels tres principals components de la Corona d'Aragó de la Península Ibèrica.

L'acció de la Inquisició contra les relacions entre homes -les dones brillen per la seua absència, apunten des del Magnànim- no va ser impactant pel nombre de víctimes ni per la crueltat particular de les sentències, sinó per ser "la sanció d'un tribunal que marcava amb un segell indeleble d'infàmia particular tots els que passaven per les seues mans".

Entre les víctimes, destaquen el clergat i el món del treball, mentre que la noblesa i les elits a penes apareixen. Sorprèn el protagonisme dels xics, assetjats de mil maneres pels adults, davant els avanços dels quals cedien a canvi d'unes monedes o una mica de menjar en relacions pròximes a la prostitució marcades per una violència notable.

Paradojicamente, aquestes relacions, en les quals estaven implicats nombrosos estrangers, pareix que eren tolerades fins a un cert punt si ocorrien sense publicitat ni escàndol, tot i que, al mateix temps, la figura del 'puto' o el 'bardaix' era objecte d'un rebuig violent.

DOBLE TASCA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ

Rafael Carrasco (València, 1950) és professor emèrit de la Universitat de Montpeller, on va ocupar durant més de vint anys una càtedra de Literatura i Civilització de l'Espanya Clàssica, en la qual va desenvolupar una doble tasca de docència i investigació, alhora literària i històrica, a cavall entre França i Espanya.

Deixant de banda les seues incursions en l'àmbit de la literatura del Segle d'Or espanyol, el seu principal centre d'interés ha sigut la història inquisitorial sota tots els seus aspectes i, particularment, l'estudi de la persecució de les minories ètniques, religioses i sexuals durant l'època dels primers Àustries.

Ha dedicat una atenció particular a l'assetjament en la comunitat morisca, sobre el qual ha publicat nombrosos estudis, encara que també li han interessat qüestions més generals d'història política i social, així com l'escriptura de llibres dirigits a un públic menys especialitzat, com 'La empresa imperial de Carlos V' (2019), 'L'Espagne des validos' (2009) o 'La famille Borgia. Histoire et légende' (2013).