La ilustradora Luci Gutiérrez evocará la experiencia de volver a las salas en el cartel del 37 Cinema Jove

Su ilustración "de línea contundente, de aparente sencillez, así como su habitual uso de metáforas, de una narrativa visual similar a la cinematográfica, han hecho de esta profesional la idónea para reivindicar la vuelta a las salas tras la pandemia", destacan.

Con su elección, la directora de arte del certamen, Ada Diez, aspira a "evocar la vivencia experiencial del público en una sala de cine, marcada por la sensación de formar parte de lo que sucede en las películas". De este modo, Luci Gutíerrez "se conjura con Cinema Jove, en suma, para evocar el retorno de la gran pantalla".

En términos prácticos, Diez destaca la gran versatilidad de su propuesta: "Sus gamas cromáticas sencillas, caracterizadas por un abundante uso del blanco y negro en contraste con uno o dos colores básicos, consiguen un gran equilibrio de pesos en el cartel y dan gran juego a la hora de trabajar en sus diferentes aplicaciones, además de crear un gran impacto visual, que dejará huella en los espectadores".

UNA "PICA" EN ESTADOS UNIDOS

Desde que completó sus estudios en ilustración en la Escuela La Massana de Barcelona en 2001, Luci Gutiérrez ha trabajado en edición, publicidad, prensa e ilustración de libros.

En 2007 pasó un periodo de tiempo en Nueva York y, desde entonces, trabaja asiduamente para la prensa estadounidense en publicaciones como The New York Times, The Wall Street Journal y The New Yorker, en la que semanalmente ilustra la sección 'Shouts & Murmurs'.

Es la autora del libro 'English Is Not Easy' (Blackie Books, 2013), una guía ilustrada del idioma, publicada en varios países alrededor del mundo; y su último libro, 'Manual de Autodefensa', deja claro que la vida, como el inglés, no es fácil.

Su trabajo ha sido galardonado reconocido con el premio de la Society of Illustrators de Nueva York y con el premio Gràffica, otorgado por profesionales españoles del diseño y de la comunicación visual.