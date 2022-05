L'oposició creu que la possible remodelació del Consell arriba tard i Compromís i UP descarten moure als seus consellers

Així han valorat representants dels grups parlamentaris la decisió que Puig té sobre la taula després de l'eixida de Mata per a centrar-se en la defensa de Jaume Febrer, el presumpte capitost del cas Assut que afecta a càrrecs del PP i el PSPV per presumptes comissions en l'etapa de Rita Barberá a l'Ajuntament de València.

Entre l'oposició, el 'popular' Miguel Barrachina ha augurat que "la remodelació la faran els valencians" en les eleccions de 2023 i ha reiterat que la primera que hauria d'eixir és la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) després que un jutge demanara la seua imputació per descomptat encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada i la investigació a càrrecs de la Conselleria.

Açò sí, Barrachina ha augurat que "no la tiraran perquè el germà de Puig compareix en el banc dels acusats el 23 de maig" per presumptes irregularitats en ajudes públiques rebudes per les seues empreses. També ha tornat a reclamar l'eixida d'Ana Barceló (Sanitat, PSPV) i Vicent Marzà (Educació, Compromís) per "condemnes reiterades per falta de protecció a sanitaris" i "aparéixer al costat de Quim Torra a Castelló", respectivament.

Com a síndica de Cs, Ruth Merino ha coincidit que la remodelació s'hauria de fer escomès "fa ja temps" i no solament a conseqüència de la renúncia de Mata, amb l'objectiu de posar a gent "més competent" en àrees com a Sanitat. "Tant de bo encerte i no es deixe portar motius partidistes en un any preeectoral", ha urgit Puig.

I de Vox, Ana Vega ha avisat que "no hi ha remodelació possible que salve aquest govern", un tripartit que veu "assolat per la corrupció" i davant "l'única cosa que li queda a Puig és deixar d'arrossegar-se i convocar eleccions per a salvar d'aquesta agonia als ciutadans".

Per contra, la portaveu adjunta de Compromís Aitana Mas s'ha limitat a defendre que els quatre consellers de la coalició "ho estan fent bé" i no cal canviar a cap, mentre la síndica d'UP, Pilar Lima, ha assegurat que tant Rosa Pérez Garijo (Transparència) com Héctor Illueca (Vivenda) estan "consolidats". "Allò que faça Puig en la part socialista no podem valorar-ho políticament", ha resolt.